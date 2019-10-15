أسهم أوروبا تبلغ أعلى مستوى فى أسبوعين بفضل آمال بشأن خروج سلس لبريطانيا

رويترز

ارتفعت الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى فى أسبوعين اليوم الثلاثاء، فى الوقت الذى تُبدى فيه الأسواق تفاؤلا بتعليقات أدلى بها ميشيل بارنييه كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى بشأن خروج بريطانيا من التكتل قال فيها إن التوصل إلى اتفاق مع لندن بشأن شروط الخروج ما زال ممكنا هذا الأسبوع.

ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.6 %، مع قيادة بعض البنوك البريطانية للمكاسب.

ومنحت تعليقات بارنييه بشأن الانفصال البريطانى المستثمرين آمالا جديدة بأن بريطانيا ستتمكن من إبرام اتفاق لضمان خروج سلس من التكتل فى 31 أكتوبر.

وقفزت أسهم هايس للتوظيف 5.5% وتصدرت قائمة الأسهم الرابحة على المؤشر القياسي، بعد أن سجلت الشركة استقرارا فى صافى الرسوم للربع الأول فى الوقت الذى عوض فيه التوظيف القوى فى الولايات المتحدة والصين انخفاضا فى المملكة المتحدة.