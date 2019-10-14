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وفاة طالبة العلم التى سقطت أسفل قطار المطرية المنصورة بعد بتر ساقيعا ويديها

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 07:02 م
وفاة طالبة العلم التى سقطت أسفل قطار المطرية المنصورة بعد بتر ساقيعا ويديها جثة - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

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أعلنت المستشفى الدولى بالمنصورة، عن وفاة الطالبة أسماء السيد سالم، والتى أصيبت ببتر للقدمين والذراعين عقب سقوطها من قطار المطرية المنصورة، متأثرة بإصابتها.

 

وتم إنهاء اجراءات تصريح الدفن للطالبة، وجارى نقلها إلى مسقط رأسها بمدينة المطرية شمال محافظة الدقهلية، استعدادا لتشييع جثمانها اليوم إلى مثواها الأخير،

 

يذكر بأن أصيبت طالبة ببتر فى الساقين بعد سقوطها أسفل قطار المطرية المنصورة أثناء استقلالها للحاق بكليتها بجامعة المنصورة.

 

وتم نقل الطالبة إلى مستشفى الدولى بالمنصورة، وبسؤال شهود عيان تبين أنه حال صعود الطالبة أسماء السيد سالم 18 سنة للقطار من محطة المطرية متجها إلى المنصورة ومنه إلى كليتها بجامعة المنصورة، فسقطت أسفل القطار حال سيره مما أدى إلى بتر الساقين، ثم تدهورت حالته وتم بتر اليدين، واستمرت فى تلقى العلاج لمدة يومين حتى لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفي.


الدقهلية

وفاة طالبة أسفل قطار

قطار المطرية المنصورة

مركز المطرية

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