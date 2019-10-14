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هل ارتداء الجوارب المبلولة أثناء النوم يقضى على نزلات البرد؟.. اعرف الحقيقة

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 12:00 ص
هل ارتداء الجوارب المبلولة أثناء النوم يقضى على نزلات البرد؟.. اعرف الحقيقة الجوارب
كتبت هند عادل

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نزلات البرد هى المرض الأكثر شعبية وشيوعا فى كل بلدان العالم خلال فصلى الخريف والشتاء، ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، سوف يصاب البالغون في المتوسط بمرتين أو ثلاثة نزلات برد كل عام فى حين أن الأطفال سيصابون أكثر، وفقا لموقع " healthline".
 
وما يصاحب نزلات البرد من سيلان الأنف ، انسداد الأنف ، العطس ، السعال ، الصداع ، آلام الجسم ، والتهاب الحلق. 

يبحث الجميع عن علاج للتخلص من تلك الأعراض المزعجة ، وعلاج شعبي واحد هو ارتداء الجوارب الرطبة على السرير. 

ارتداء الجوارب الرطبة على السرير

على الرغم من عدم وجود أبحاث سريرية تدعم ادعاءاتهم ، إلا أن دعاة ارتداء الجوارب المبللة للنوم لعلاج نزلات البرد مقتنعون بأن هذه الممارسة فعالة.
 
فعندما تبدأ القدمين في البرودة ، تنقبض الأوعية الدموية الموجودة في قدميك ، مما يؤدي إلى إرسال المواد الغذائية الموجودة بالدم  إلى الأنسجة والأعضاء، ثم  عندما تبدأ القدمين في الإحماء ، تمدد الأوعية الدموية ، والتي تطلق السموم في الأنسجة.
 
تشتمل التقنية الموصى بها أكثر من زوجان من الجوارب: زوج واحد من الجوارب القطنية الرقيقة وزوج واحد من الجوارب الصوفية الثقيلة والطريقة كالآتى:
 
1- انقع قدميك بالماء الدافئ حتى تتحول قدميك إلى اللون الوردي (من 5 إلى 10 دقائق).
 
2- بينما تمرغ قدميك بالماء الدافئ ، انقع الجوارب القطنية في الماء البارد.
 
3- عندما تكون قدميك جاهزة ، قم بتجفيفهما ثم أخرج الجوارب القطنية وضعها على قدميك.
 
4- ضع الجوارب الصوفية الجافة على الجوارب القطنية المبللة.
 
5- دخل إلى السرير ، وقم بتغطية قدميك ، ثم في صباح اليوم التالي ، قم بإزالة كلا الزوجين من الجوارب.
 
ولكن لا يوجد دليل علمي على أن ارتداء الجوارب الرطبة للنوم سوف يعالج نزلات البرد ، ولكن هناك أدلة قصصية، حيث يعتقد البعض انه يعمل بنفس تأثير الدواء الوهمى .
 
ويعرف تأثير الدواء الوهمي بأنه "ظاهرة  تحدث عندما يتسبب التدخل الطبي الوهمي في تحسين حالة المريض بسبب العوامل المرتبطة بتصور المريض للتدخل".
 
في بعض الأحيان ، إذا كان الناس يعتقدون أن العلاج سينجح ، فإن ذلك يكون ناجحًا - على الرغم من أنه من الناحية العلمية ، لا ينبغي أن يحدث.
 
وتتمتع بعض العلاجات الشعبية الشائعة ببعض الدعم العلمي المحتمل لهذه الحالة  ، بما في ذلك:

حساء الدجاج

حساء الدجاج قد يكون له تأثير معتدل مضاد للالتهابات ، على الرغم من أنه يمكن أن يكون البخار من الحساء يساعد على فتح الأنف المسدودة.

المحار

المحار غني بالزنك والذى يساعد في تقصير مدة الإصابة بالزكام. 

البصل والثوم

 نظرًا لأن البصل والثوم لهما خصائص مضادة للميكروبات، يشير دعاة الطب الطبيعي إلى أن هذه الأطعمة يمكنها محاربة فيروسات البرد الشائعة، من المعتقد أيضًا أن البصل المفروم، الذي يتسبب في تكوين غاز S-oxide المسيل للدموع وإطلاقه لاحقًا ، يمكن أن يساعد في علاج الزكام.

نزلات البرد

علاج نزلات البرد

علاج شعبى للبرد

امراض الشتاء

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