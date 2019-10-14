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نائب محافظ القاهرة يتابع هدم بناء مخالف وأعمال توسعة شارع جسر السويس

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 07:50 م
نائب محافظ القاهرة يتابع هدم بناء مخالف وأعمال توسعة شارع جسر السويس جانب من اعمال الهدم
كتب سيد الخلفاوى

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تابع المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، حملة لإزالة دورين تعلية بدون ترخيص بنهاية شارع 18 مربع العشرين بحى عين شمس للتعلية والبناء رغم سبق إيقاف الأعمال.

وقال نائب محافظ القاهرة، إنه تنفيذاً لقرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جارى الاستمرار فى تنفيذ الإزالة لحين الانتهاء من إزالة الدورين بالكامل باستخدام ونش لتنفيذ الإزالة لتخفيف العبء عن العقار وعدم التأثير على العقارات المجاورة، وذلك حضور المهندس ألبير ألفونس، رئيس حى عين شمس.

وفى سياق آخر تابع نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أعمال توسعة شارع جسر السويس أمام منطقة ميدان الألف مسكن والتى تقوم بها مديرية الطرق بالمحافظة.

 

 

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عين شمس

شارع جسر السويس

البناد المخالف

القاهرة

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