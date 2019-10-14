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ميناء دمياط يعلن استقبال 26 سفينة خلال آخر 24 ساعة

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 12:15 م
ميناء دمياط يعلن استقبال 26 سفينة خلال آخر 24 ساعة ميناء دمياط ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال آخر ساعة 24 ساعة، حيث استقبل الميناء  2 سفينة حاويات و11 سفينة بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و10 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالى السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة .

وأضافت هيئة الميناء أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 4710 طن فوسفات و301 طن أسمنت و 1000 طن ملح و 189 طن داى أمونيوم و6888 طن يوريا و 250 طن أرز، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 1928 طن حديد و3100 طن خردة و499 طن كلوريد اثيلين و6000 طن ذرة و3000 طن قمح و2686 طن فول و1033 طن صودا .‎

وأكدت هيئة الميناء أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 278 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 207 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 904 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 168943 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 116585 طنا .

وقد غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3996 طن قمح، فى حين غادر  655 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 34272 من البضائع العامة منها عدد 105 سيارة نقل محملة بـ 5226 طن قمح .

 


هيئة ميناء دمياط

ميناء دمياط

حركة السفن

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