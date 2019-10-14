منظومة التأمين الصحى تكشف آليات التعامل مع الخط الساخن

كشفت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن الخط الساخن 15344 يقدم كافة الاستفسارات والمعلومات التوعوية ويستقبل الشكاوى المتعلقة بالمنظومة ويقدم حلول سريعة لها.

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى منشورها اليوم إن الخط الساخن يعمل على مدار 24 ساعة وليس هناك أى تكلفة على المنتفع جراء الاتصال بالخدمة.

وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن منظومة رضاء المواطنين تقوم بتحليل الشكاوى وتتبعها بشكل جيد لحلها وتفادى تكرارها مرة أخرى أو محاسبة المقصرين.

يشار إلى انطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد أول يوليو الماضى لتقديم الخدمة لـ 920 ألف مواطن بالمحافظة.