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ملكة بريطانيا أمام مجلس النواب: الخروج من الاتحاد الأوروبى فى موعده

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 07:43 م
ملكة بريطانيا أمام مجلس النواب: الخروج من الاتحاد الأوروبى فى موعده البريكست
وكالات الأنباء

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أعلنت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أكد، اليوم الاثنين، في مطلع أسبوع مفاوضات حاسم بشأن بريكست، أن خروج لندن من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر يشكل "أولوية" بالنسبة للحكومة.

 

وقالت الملكة متحدثةً أمام النواب، باسم رئيس الوزراء، كما جرت العادة خلال عرضها لبرنامج الحكومة للدورة البرلمانية الجديدة، إن "أولوية حكومتي كانت دائماً ضمان خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر".

 

وأضافت "حكومتي تعتزم العمل على وضع شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبي على قاعدة التبادل الحر والتعاون الودي".

 

ويبقى حجر العثرة الرئيسي في بريكست هو كيفية التعامل مع حدود بريطانيا الوحيدة مع الاتحاد الأوروبي، وهي الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.

 

وهيمن تحدي الإبقاء على هذه الحدود، التي تدعم الاقتصاد الإقليمي وعملية السلام في أيرلندا الشمالية، على مباحثات بريكست طوال السنوات الثلاث الماضية، منذ صوتت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016.

 

 


بريطانيا

الملكة إليزابيث الثانية

البريكست

بوريس جونسون

الاتحاد الاوروبى

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