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محافظ دمياط تعلن نقل مواقف المحافظات إلى موقف شطا

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 02:06 م
محافظ دمياط تعلن نقل مواقف المحافظات إلى موقف شطا جانب من اللقاء
دمياط عبده عبد البارى

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عقد اليوم بديوان عام المحافظة إجتماع اللجنة العليا لإدارة المرفق المحلي لمواقف سيارات الأجرة برئاسة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط .

ناقشت المحافظ فى مستهل الإجتماع مقترح نقل كافة المواقف المتواجدة أعلى تغطية الترعة الشرقاوية بمدينة دمياط تمهيدا لتطويرها بالكامل، معلنة بدء نقل مواقف المحافظات الخارجية إلى موقف شطا .

كما وجهت المحافظ بتكثيف الحملات المشتركة للتأكد من التزام سائقى وأصحاب سيارات الأجرة و السرفيس بخطوط السير الخاصة بهم، مشددة على تحرير محاضر لجميع المخالفين، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين بشطا و منطقة سرفيس . 2 

وقررت المحافظ تشكيل لجنة لحصر كافة سيارات الأجرة و إعادة توزيعها لمنع الزحام بالمواقف ، و خاصة تدعيم خطوط "دمياط – جمصة"، "دمياط الجديدة – جمصة"، "كفر البطيخ - دمياط الجديدة" .

وفي ختام جلسة الإجتماع تم عرض المشاكل الخاصة السائقين و العاملين بالإدارة العامة للمواقف ، حيث وجهت المحافظ تعليماتها بتوفيق أوضاعهم في أسرع وقت ممكن .

جاء الإجتماع بحضور اللواء محمد همام السكرتير العام و اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد والعميد حسن راتب مدير إدارة المرور ، و الرائد حسن جودة وكيل ادارة المرور و مدير عام المواقف ، ومدير مديرية الطرق ، و كذا رؤساء المراكز و المدن ، ومدير عام الشئون المالية والإدارية ، و كافة مديرية إدارات الشئون القانونية و الحسابات و المتابعة .

 

 

 

 


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