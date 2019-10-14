محافظ دمياط تعلن نقل مواقف المحافظات إلى موقف شطا

دمياط عبده عبد البارى

عقد اليوم بديوان عام المحافظة إجتماع اللجنة العليا لإدارة المرفق المحلي لمواقف سيارات الأجرة برئاسة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط .

ناقشت المحافظ فى مستهل الإجتماع مقترح نقل كافة المواقف المتواجدة أعلى تغطية الترعة الشرقاوية بمدينة دمياط تمهيدا لتطويرها بالكامل، معلنة بدء نقل مواقف المحافظات الخارجية إلى موقف شطا .

كما وجهت المحافظ بتكثيف الحملات المشتركة للتأكد من التزام سائقى وأصحاب سيارات الأجرة و السرفيس بخطوط السير الخاصة بهم، مشددة على تحرير محاضر لجميع المخالفين، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين بشطا و منطقة سرفيس . 2

وقررت المحافظ تشكيل لجنة لحصر كافة سيارات الأجرة و إعادة توزيعها لمنع الزحام بالمواقف ، و خاصة تدعيم خطوط "دمياط – جمصة"، "دمياط الجديدة – جمصة"، "كفر البطيخ - دمياط الجديدة" .

وفي ختام جلسة الإجتماع تم عرض المشاكل الخاصة السائقين و العاملين بالإدارة العامة للمواقف ، حيث وجهت المحافظ تعليماتها بتوفيق أوضاعهم في أسرع وقت ممكن .

جاء الإجتماع بحضور اللواء محمد همام السكرتير العام و اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد والعميد حسن راتب مدير إدارة المرور ، و الرائد حسن جودة وكيل ادارة المرور و مدير عام المواقف ، ومدير مديرية الطرق ، و كذا رؤساء المراكز و المدن ، ومدير عام الشئون المالية والإدارية ، و كافة مديرية إدارات الشئون القانونية و الحسابات و المتابعة .