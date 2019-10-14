محافظ الدقهلية يوافق على إصدار تراخيص مزاولة النشاط لـ6 مراكز طبية

وشدد محافظ الدقهلية على وكيل وزارة الصحة بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه بدء عمل المراكز لتوفير الخدمة الصحية للمواطنين أينما كانوا في أماكن اقامتهم وتخفيفا عنهم من معاناة الإنتقال.

كما شدد محافظ الدقهلية، على اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال أية مخالفات، وتكثيف حملات المرور والتفتيش على كافة المنشآت الطبية بنطاق المحافظة حرصا على صحة وحياة المواطنين .

شمل قرار محافظ الدقهلية الموافقة على إصدار ترخيص مزاولة النشاط لمراكز ادوني للجلدية والليزر،ومركز دنت شاين للاسنان،ومركز نبض الحياة للقلب والاوعية الدموية،ومستشفى الدلتا 2 تخصصات مختلفة بالمنصورة،ومركزي الشفاء لرسم المخ،والامل للنساء والتوليد بشربين.

جاء ذلك بعد اطلاع محافظ الدقهلية، على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، الذي يفيد معاينة اللجنة المختصة وإصدار تقرير فنى يؤكد صلاحية المراكز الستة للتشغيل واستيفاءهم لكافة المتطلبات الخاصة من الناحية الطبية والعلاجية.