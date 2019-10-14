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مجهولون يسرقون توك توك بعد قص أقفال محل بأولاد صقر بالشرقية

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:05 م
مجهولون يسرقون توك توك بعد قص أقفال محل بأولاد صقر بالشرقية توك توك - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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حرر سائق توك توك مقيم قرية منشأة الأمير بالشرقية، محضر بقيام مجهولون بسرقة التوك توك الذى يعمل عليه من منزله، ولاذا بالفرار، وتم إخطار نيابة أولاد صقر للتحقيق برئاسة وبإشراف المستشار أحمد خفاجى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، من العميد عمرو رؤوف، بلاغا من "محمد السيد عبد العزيز" 29 سنة مقيم منشأة الأمير، سائق توك توك، بقيام مجهولون، بالسطو على محل بمنزله وقص أقفاله وسرقة التوك التوك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11195 جنح أولاد صقر.

 

 

 

 


الشرقية

سرقة توك توك

اولاد صقر

قرية منشاة الامير

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