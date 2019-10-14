ماذا تعرف عن مرض الأمعاء المتسربة وطرق علاجه؟

كتبت هند عادل

الأمعاء المتسربة المعروفة أيضًا باسم زيادة نفاذية الأمعاء، ليست تشخيصًا طبيًا معروفًا. لهذا السبب، البيانات حولها محدودة، ولكن هناك أعراض واضحة تؤكد الإصابة بهذا النوع من المرض والأسباب ورائه وأيضا ضرورة اتباع نظام غذائى للعلاج منه .

أسباب الإصابة بالأمعاء المتسربة حقيقية؟





كل أعضاء الجهاز الهضمى مبطنه ببطانة للحفاظ عليها من الأحماض التى تساعد فى هضم الطعام، فى حاله وجود ثقوب أو تشققات تسمح للبكتيريا والسموم والمستضدات والمواد الغذائية المهضومة جزئيًا باختراق الأنسجة الموجودة تحتها.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث التهاب وتغيرات في نباتات الأمعاء (البكتيريا الطبيعية) ، مما قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي وخارجها.

تسبب البطانة المتسربة فى الأمعاء العديد من المشكلات الصحية ، بما في ذلك:



الحساسية.

متلازمة التعب المزمن.

كآبة.

فيبروميالجيا.

أمراض جلدية.

الأضرار التي لحقت بالبطانة الظهارية المعوية ارتبطت بالشروط التالية:

مرض الاضطرابات الهضمية، فيروس نقص المناعة البشرية، مرض التهاب الأمعاء (IBD)، متلازمة القولون العصبي (IBS)، التهاب القولون التقرحي، مرض كرون، التصلب المتعدد، التهاب المفاصل الروماتويدي، مرض السكر النوع 1.

ما هي الاعراض؟



يمكن أن يسبب مرض الاضطرابات الهضمية آلام في البطن والإسهال أو الإمساك والتعب والغثيان والقيء والانتفاخ والغازات وفقدان الوزن.

كيفية شفاء الأمعاء المتسربة



إذا تم تشخيص الإصابة بحالة الأمعاء المتسربة فإن اتباع نظام غذائي خالٍ من الجلوتين قد يساعد في التئام الأمعاء بالإضافة إلى تناول العقاقير المضادة للالتهابات ، ومثبطات الجهاز المناعي ، والمضادات الحيوية ، ومسكنات الألم ، والمكملات الغذائية مثل الحديد والكالسيوم وفيتامين (د) قد تساعد في تبطين القناة الهضمية.