كاتب سعودى عن زيارة بوتين للرياض: ترجمة لرغبة روسيا فى تعزيز العلاقات

كتب أحمد عرفة

أكد الكاتب السعودى، خالد الزعتر، أن زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية هى ترجمة لرغبة روسية بتعزيز وتطوير العلاقة مع السعودية فى كافة المجالات، موضحا أن روسيا ترى أن من مصلحتها أن تكسب ود الرياض مركز الثقل العربي والإسلامى، وأن تدفع بالعلاقة مع السعودية نحو النمو المتسارع وبخاصة فى المجال الاقتصادى فى ظل رؤية السعودية الطموحة 2030 .

وقال الكاتب السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن زيارة الرئيس الروسى إلى السعودية لا شك أنها تاريخية ستشكل انطلاقة جديدة للعلاقة بين البلدين وهناك تفاؤل روسى بهذه الزيارة، وهذا مانجده فى حديث بوتين الذى عبر ثقته بأن زيارته ستشهد انطلاقة جديدة لتطوير العلاقات الثنائية والتعاون على الساحة الدولية.

وتابع خالد الزعتر: "لاشك سوف تتابع إيران بقلق زيارة بوتين إلى السعودية، يرى النظام الإيرانى أن وجود تقارب سعودى - روسى ليس من مصلحة إيران فهو يخصم من رصيد علاقتها مع روسيا وبالتالى يفقد طهران الحليف الروسى الذى تحاول الاعتماد عليه فى مواجهة الضغط الدولى المتصاعد".