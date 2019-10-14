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فيديو.. تكدس مرورى أعلى كوبرى 6 أكتوبر للقادم باتجاه المهندسين

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:45 م
فيديو.. تكدس مرورى أعلى كوبرى 6 أكتوبر للقادم باتجاه المهندسين جانب من الزحام المرورى
كتبت هدى أبو بكر

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شهد كوبرى 6 أكتوبر فى الاتجاه من مدينة نصر، والمؤدى إلى التحرير والمهندسين، كثافات مرورية عالية وزحام شديد، بسبب الكثافات المرتفعة أعلى الكوبرى.

ورصدت كاميرا "اليوم السابع" مشهد الزحام على كوبرى أكتوبر المتجه إلى المهندسين ،  حيث تسببت كثافات السيارات فى بطئ حركة سير السيارات، وتحديدا من مطلع الكوبرى فى مدينة نصر وحتى "منزل" التحرير، فيما يخف الزحام تدريجيا، من بعد التحرير وفى الاتجاه المؤدى للزمالك والمهندسين والدقى، وتكون حركة السيارات طبيعية.

 

وشهد كوبرى أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد وكثافات أخرى فى الاتجاه العكسى بسبب أعطال متكررة للسيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة.


كوبرى 6 أكتوبر

زحام مرورى على كوبرى أكتوبر

حالة المرور على كوبرى أكتوبر

زحام باتجاه المهندسين

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