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فرق الموسيقى العربية تحتفل بنصر أكتوبر فى قصور الثقافة بالإسكندرية

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 05:43 م
فرق الموسيقى العربية تحتفل بنصر أكتوبر فى قصور الثقافة بالإسكندرية جانب من الاحتفال
الاسكندرية جاكلين منير

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قدمت فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد شوقى عرض فنى بقصر ثقافة مصطفى كامل تضمن باقة متنوعة من الأغنيات الوطنية منها "أحلف بسماها، واللى عاش"، إلى جانب مجموعة من الأغانى الطربية منها "قلبى دليلى، دارت الأيام، الحلوة والمرة، توبة، وقلبى مفتاحه".

 

كما قدمت فرقة الأنفوشى للموسيقى العربية حفلا غنائيا بنادى الشمس بالقاهرة بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيونى، تغنت الفرقة خلاله بمجموعة من الأغانى الوطنية منها "بسم الله، حلوة بلادى، خلى السلاح صاحى، يا حبيبتى يا مصر، صورة".

 

يأتى ذلك فى إطار استمرارًا لاحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.

 

فيما أقام قصر ثقافة الأنفوشى ورشة فنية لتصميم لوحات بمناسبة نصر أكتوبر بمرسم المواهب باستخدام خامات البيئة المختلفة، بينما عقدت المكتبة العامة ندوة بعنوان " علاقات فوق صفيح ساخن " تحدثت خلالها د. دينا هلالي- معالج نفسى، عن العلاقات الإنسانية والاجتماعية والصراعات بين الأهل والأصدقاء والأزواج، كما ألقت الضوء على العلاقات للطاقة وكيفية التعامل معها ومع الشخصيات التى تتسم بالتسلط والأنانية.

 

تجدد اللقاء الأسبوعى لورشة تعليم الخط العربى والرسم بالكلمات بقصر ثقافة برج العرب، قام خلالها الفنان محمد جابر بتدريب الرواد على كتابة الحروف المتصلة وكيفية تنسيقها وسلم خط النسخ.

 

من جهة أخرى نظمت مديرية الشباب والرياضة وللعام الثالث على التوالى، مشروع "فن فى الممر"

 

بمراكز شباب ( سموحه، النصر، المعمورة، الانفوشى) خلال الفترة من 1 أكتوبر وحتى 24 أكتوبر الجارى، حيث تم تنفيذ ورشه عمل الاشغال الورقية بمركز شباب الأنفوشى.

 

ويهدف المشروع إلى تنمية الحس الفنى لدى الطلائع، وصقل مواهبهم وتعليمهم اللمسات الفنية لتنمية روح الابتكار والإبداع لديهم والتعرف على كل ماهو جديد فى بحور الفن الواسعة.


الاسكندرية

ثقافة الاسكندرية

قصور الثقافة

احتفالات نصر اكتوبر

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