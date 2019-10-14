سوبر كورة
Ads
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 02:58 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

طالب حاول ذبح زميله لخلاف على كيس عصير فى دمياط

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 02:28 م
طالب حاول ذبح زميله لخلاف على كيس عصير فى دمياط مشاجرة - أرشيفية
دمياط عبده عبد البارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبلت مستشفى طوارئ كفر سعد بدمياط منذ قليل محمد عصام سامى المنير 14 عاما مصابا بجرح قطعنى برقبته .

 

وتبين أن طالب يدعى عبد العاطى حسام عبد العاطى بالصف الثانى الإعدادى بمدرسة التوفيقية التابعة لإدارة كفر سعد التعليمية طعن زميله بـ"قطر" عقب خروجهم من المدرسة وإصابته بجرح فى الرقبة طوله 10 سم.

 

وأكد الكشف الطبى المبدئى، أن الجرح فى الرقبة من الأمام موصل إلى جانب الرقبة طعنه كان من الممكن أن تؤدى إلى الوفاة.

 

وقال شهود عيان، إن الواقعة حدثت أمام المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسى وذلك بعد اندلاع مشاجرة لخلافات على كيس عصير.

 

تم تحرير محضر بالواقعة بنقطة شرطة مستشفى طوارئ كفر سعد وجارى إخطار مركز شرطة كفر سعد لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


محافظة دمياط

ذبح

الاعداديه

عصير قصب

دمياط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القبض على شخص أعاد نشر فيديو قديم لحادث محاولة ذبح طالب بالشرقية لإثارة البلبلة

الأحد، 10 مارس 2019 12:46 م

سائق يحاول ذبح طفل لسرقة توك توك بالقناطر.. المتهم: رفض مساعدتى فى شراء الاستروكس فانتقمت منه.. والد المجنى عليه: ابنى بيشتغل لينفق على أخواته.. ومستشفى بنها الجامعى تنقذ الضحية بـ16 غرزة فى القصبة الهوائية

الثلاثاء، 11 ديسمبر 2018 04:30 م

عامل وشقيقه يحاولان ذبح شاب لقيامه بسبهما فى الدقهلية

الخميس، 30 نوفمبر 2017 03:47 م

حبس شخصين حاولا ذبح سائق وسرقة التوك توك الخاص به فى بنى سويف

الخميس، 07 سبتمبر 2017 04:10 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الاتحاد الأوروبى يوافق على وضع قائمة عقوبات على تركيا بشأن التنقيب عن الغاز

الاتحاد الأوروبى يوافق على وضع قائمة عقوبات على تركيا بشأن التنقيب عن الغاز

"مصلحة الجمارك" تكشف إجراءات تحسين ترتيب مصر عالميا وفق تقارير البنك الدولى

"مصلحة الجمارك" تكشف إجراءات تحسين ترتيب مصر عالميا وفق تقارير البنك الدولى

وزارة المالية: صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

وزارة المالية: صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

سوبر كورة.. 3 مواجهات عالمية تنتظر الأهلى فى العام الجديد

سوبر كورة.. 3 مواجهات عالمية تنتظر الأهلى فى العام الجديد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 14-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 14-10-2019

قيس سعيد فى أول تغريدة له بعد الفوز برئاسة تونس: انتهى عهد الوصاية

قيس سعيد فى أول تغريدة له بعد الفوز برئاسة تونس: انتهى عهد الوصاية

البرازيل تعلن مواجهة الأرجنتين 15 نوفمبر المقبل فى السعودية

البرازيل تعلن مواجهة الأرجنتين 15 نوفمبر المقبل فى السعودية

سوبر كورة.. قفزة جديدة لفايلر فى تصنيف مدربى العالم.. وتقدم ميتشو

سوبر كورة.. قفزة جديدة لفايلر فى تصنيف مدربى العالم.. وتقدم ميتشو

شاهد فى دقيقة.. كيف حولت قناة الجزيرة قضية محمود البنا لحادث سياسى مزيف؟

شاهد فى دقيقة.. كيف حولت قناة الجزيرة قضية محمود البنا لحادث سياسى مزيف؟

رفع اسم هانى زادة من قوائم الترقب بقضية مخالفات الزمالك

رفع اسم هانى زادة من قوائم الترقب بقضية مخالفات الزمالك

إيقاف الطيار ومساعده فى واقعة السماح للفنان محمد رمضان بالدخول لقمرة القيادة

إيقاف الطيار ومساعده فى واقعة السماح للفنان محمد رمضان بالدخول لقمرة القيادة

محمد صلاح يتفوق على روني وفان بيرسى بقائمة أفضل 50 لاعبا بالدورى الإنجليزى

محمد صلاح يتفوق على روني وفان بيرسى بقائمة أفضل 50 لاعبا بالدورى الإنجليزى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة