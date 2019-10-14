طالب حاول ذبح زميله لخلاف على كيس عصير فى دمياط

دمياط عبده عبد البارى

استقبلت مستشفى طوارئ كفر سعد بدمياط منذ قليل محمد عصام سامى المنير 14 عاما مصابا بجرح قطعنى برقبته .

وتبين أن طالب يدعى عبد العاطى حسام عبد العاطى بالصف الثانى الإعدادى بمدرسة التوفيقية التابعة لإدارة كفر سعد التعليمية طعن زميله بـ"قطر" عقب خروجهم من المدرسة وإصابته بجرح فى الرقبة طوله 10 سم.

وأكد الكشف الطبى المبدئى، أن الجرح فى الرقبة من الأمام موصل إلى جانب الرقبة طعنه كان من الممكن أن تؤدى إلى الوفاة.

وقال شهود عيان، إن الواقعة حدثت أمام المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسى وذلك بعد اندلاع مشاجرة لخلافات على كيس عصير.

تم تحرير محضر بالواقعة بنقطة شرطة مستشفى طوارئ كفر سعد وجارى إخطار مركز شرطة كفر سعد لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.