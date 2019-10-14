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صور ..محافظ الإسكندرية يشدد على الانتهاء من أعمال الصرف الصحى بالمنتزة

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 10:25 م
صور ..محافظ الإسكندرية يشدد على الانتهاء من أعمال الصرف الصحى بالمنتزة الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية
الاسكندرية - جاكلين منير

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كلف الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية ، اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالثغر، بالإستعانة بإستشاري من كلية الهندسة للتأكد من إزالة كافة أسباب الهبوط الأرضي الواقع بشارع المستشارين بمنطقة طوسون التابعة لحي منتزة ثان ، ولعدم تكرارها مرة أخرى ، مشددا على ضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصرف الصحى داخل المناطق التي تعانى من مشكلات بمنطقة طوسون ، وأبو قير في أسرع وقت ممكن قبل بدء موسم الشتاء .

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ الإسكندرية اليوم ، بمناطق طوسون وشارع المستشارين لمتابعة مشكلات الهبوطيين الأرضيين بها ، و أشار بيان صادر اليوم من محافظة الاسكندرية الى أن الجولة جاءت للوقوف على أهم المشكلات التي تواجه المواطنين ، والتي كان أهمها مشكلات الصرف الصحي ورصف الطرق ، والقمامة.

 جاء ذلك بحضور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية ، واللواء محمد عبد الوهاب سكرتير عام مساعد المحافظة ، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي ، والمهندس أسامة الخولي نائب رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للخدمات البيئية  ، والمهندسة أمل محمد مدير مديرية الطرق ، والدكتور ياسر الجندي رئيس حي منتزة ثان ، وحمدي شامة رئيس حي منتزة أول  ، وجميع مسئولي الجهات المعنية

يذكر أن شركة الصرف الصحي قد أعلنت الانتهاء من  تطهير الشنايش باحياء المنتزة ، حيث بلغت نسبة تطهير شنايش الأمطار بحي منتزه ثان 100٪، و بحي منتزه أول 94٪.

وفي استجابة سريعة لشكاوي أولياء أمور الطلاب تفقد محافظ الإسكندرية مدرسة الزعيم السادات بمنطقة طوسون بحي المنتزة ثان للوقوف على حقيقة وجود نوافذ مفتوحة بلا حواجز حديدية بسلالم المدرسة بكافة طوابقها  بها خطورة بالغة على التلاميذ .

وعلى الفور كلف المحافظ المسئولين بضرورة البدء الفوري بحل تلك المشكلة ، حفاظا على أرواح التلاميذ ، فضلا عن حل كافة المشكلات بالمدرسة لخلق جو تعليمي يساهم في إنجاح العملية التعلمية بها ، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لمحافظ الأسكندرية بمنطقة المنتزة ثان بحضور أحمد جمال نائب المحافظ ، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد والأجهزة المعنية بالمحافظة .

جانب من المشروع بالمنتزة
جانب من المشروع بالمنتزة
محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية
مشروعات الصرف
مشروعات الصرف

 

 
 
 
 

الاسكندرية

المنتزة

الصرف الصحى

مشروعات الصرف الصحى

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