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صور.. الآلاف يتظاهرون فى هايتى للمطالبة باستقالة الرئيس جوفينيل مويس

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 03:00 ص
صور.. الآلاف يتظاهرون فى هايتى للمطالبة باستقالة الرئيس جوفينيل مويس مظاهرات هايتى
كتب محمد تهامى زكى - تصوير رويترز

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انضم الآلاف من أبناء شعب هايتى، إلى مظاهرات احتجاجية دعا إليها مجموعة فنانين، للمطالبة باستقالة الرئيس جوفينيل مويس، فى العاصمة "بورت أوبرنس".

آلاف المتظاهرين يطالبون برحيل مويس
آلاف المتظاهرين يطالبون برحيل مويس

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، هتف المتظاهرون ضد الرئيس موس، بسبب فساده وارتفاع معدلات التضخم ونقص السلع الأساسية فى أفقر بلد فى نصف الكرة الغربى، كما رفعوا لافتات "ليس رئيسنا" و"نريد هايتى مختلفة.

مظاهرات هايتى
مظاهرات هايتى

وتأتى المظاهرات وسط تصاعد للعنف فى عاصمة هايتى والمجتمعات المحيطة بها، حيث تسببت الاحتجاجات فى مقتل ما يقرب من 20 شخصًا وإصابة نحو 200 آخرون.

وفى وقت سابق من الشهر، أعلن موسى عن تشكيل لجنة مكلفة بإيجاد حل لإنهاء الأزمة المتفاقمة، لكن قادة المعارضة رفضوا دعوته للحوار والوحدة، ويطالبون باستقالته.

شرطة هايتى
شرطة هايتى

 

متظاهر يرتدى قناع كرتونى
متظاهر يرتدى قناع كرتونى

 

متظاهر يصافح رجال الشرطة
متظاهر يصافح رجال الشرطة

 

متظاهر يلقى بالحجارة
متظاهر يلقى بالحجارة

 

متظاهرات يطالبن برحيل رئيس هايتى
متظاهرات يطالبن برحيل رئيس هايتى

 

متظاهرون يشعلون الاطارات
متظاهرون يشعلون الاطارات

 

مسيرة للمطالبة برحيل مويس
مسيرة للمطالبة برحيل مويس

 

هروب متظاهرين من الغاز المسيل
هروب متظاهرين من الغاز المسيل

 

 

 


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