صور.. الآلاف يتظاهرون فى هايتى للمطالبة باستقالة الرئيس جوفينيل مويس

كتب محمد تهامى زكى - تصوير رويترز

انضم الآلاف من أبناء شعب هايتى، إلى مظاهرات احتجاجية دعا إليها مجموعة فنانين، للمطالبة باستقالة الرئيس جوفينيل مويس، فى العاصمة "بورت أوبرنس".



آلاف المتظاهرين يطالبون برحيل مويس

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، هتف المتظاهرون ضد الرئيس موس، بسبب فساده وارتفاع معدلات التضخم ونقص السلع الأساسية فى أفقر بلد فى نصف الكرة الغربى، كما رفعوا لافتات "ليس رئيسنا" و"نريد هايتى مختلفة.



مظاهرات هايتى

وتأتى المظاهرات وسط تصاعد للعنف فى عاصمة هايتى والمجتمعات المحيطة بها، حيث تسببت الاحتجاجات فى مقتل ما يقرب من 20 شخصًا وإصابة نحو 200 آخرون.

وفى وقت سابق من الشهر، أعلن موسى عن تشكيل لجنة مكلفة بإيجاد حل لإنهاء الأزمة المتفاقمة، لكن قادة المعارضة رفضوا دعوته للحوار والوحدة، ويطالبون باستقالته.



شرطة هايتى



متظاهر يرتدى قناع كرتونى



متظاهر يصافح رجال الشرطة



متظاهر يلقى بالحجارة



متظاهرات يطالبن برحيل رئيس هايتى



متظاهرون يشعلون الاطارات



مسيرة للمطالبة برحيل مويس