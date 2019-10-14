سوبر كورة
Ads
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 09:11 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تجرى تدريبات فى البحر المتوسط وتطلق صواريخ كاليبر المجنحة

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 07:55 ص
روسيا تجرى تدريبات فى البحر المتوسط وتطلق صواريخ كاليبر المجنحة الجيش الروسى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى طاقم فرقاطة أسطول البحر الأسود "الأميرال ماكاروف" الروسية تدريبات فى البحر المتوسط، حيث أطلقت القوات نحو 80 قذيفة من عيار 100 ملم بما فى ذلك صواريخ كاليبر المجنحة.
ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن قائد الفرقاطة الثاني انطون كوبرين قوله للصحفيين اليوم الاثنين "تم اختبار جميع أسلحة الفرقاطة بشكل عملي في العامين الماضيين، لقد تم إطلاق بشكل مباشر قذائف وصواريخ كاليبر المجنحة وأنظمة مضادة للطائرات".
وأضاف "قامت الفرقاطات من نفس المشروع مرارا وتكرارا بمهام في البحر المتوسط، واليوم ربما يكون السلاح الأكثر تطورا في روسيا".. مشيرا إلى أن الفرقاطة دخلت ميناء طرطوس لتزويدها بما يلزم.
وأعلنت روسيا، في وقت سابق أنها أرسلت فرقاطة حربية جديدة مزودة بصواريخ كروز من طراز كاليبر طويلة المدى إلى البحر المتوسط.


روسيا

الجيش الروسى

البحر المتوسط

تدريبات عسكرية روسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. متحف القوات الجوية يفتح أبوابه للمواطنين "مجانا" فى عيد نسور الجو

اليوم.. متحف القوات الجوية يفتح أبوابه للمواطنين "مجانا" فى عيد نسور الجو

فرنسا تبحث عن رد الاعتبار ضد تركيا فى تصفيات يورو 2020

فرنسا تبحث عن رد الاعتبار ضد تركيا فى تصفيات يورو 2020

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

إنشاء ميناء فضاء فى اسكتلندا قريبًا.. تعرف على مهماته الفضائية المقبلة

إنشاء ميناء فضاء فى اسكتلندا قريبًا.. تعرف على مهماته الفضائية المقبلة

إنجلترا تسعى لاستعادة التوازن ضد بلغاريا فى تصفيات اليورو

إنجلترا تسعى لاستعادة التوازن ضد بلغاريا فى تصفيات اليورو

90 يوما للبت فى طلبات التظلم بشأن التصالح فى مخالفات البناء.. اقرأ التفاصيل

90 يوما للبت فى طلبات التظلم بشأن التصالح فى مخالفات البناء.. اقرأ التفاصيل

4 نباتات طبية لتخفيف عسر الهضم.. أهمها القرفة

4 نباتات طبية لتخفيف عسر الهضم.. أهمها القرفة

"قطريليكس" تكشف الأسباب التى دعت قطر لدعم العدوان التركى على سوريا

"قطريليكس" تكشف الأسباب التى دعت قطر لدعم العدوان التركى على سوريا

طرح لحوم سودانية طازجة بـ85 جنيها للكيلو فى مجمعات الوجه القبلى

طرح لحوم سودانية طازجة بـ85 جنيها للكيلو فى مجمعات الوجه القبلى

فيديو.. ولى العهد الأردنى يوقف موكبه لإنقاذ ضحايا حادث سير

فيديو.. ولى العهد الأردنى يوقف موكبه لإنقاذ ضحايا حادث سير

تعرف على أبرز محطات قضية الهجوم على فندق الأهرامات بعد الحكم بإعدام 6 متهمين

تعرف على أبرز محطات قضية الهجوم على فندق الأهرامات بعد الحكم بإعدام 6 متهمين

تركى آل الشيخ يسحب قضاياه ضد من أساء إليه على مواقع التواصل: "عفا الله عما سلف"

تركى آل الشيخ يسحب قضاياه ضد من أساء إليه على مواقع التواصل: "عفا الله عما سلف"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة