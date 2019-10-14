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رئيس وزراء السودان يؤكد ضرورة وضع حلول جذرية لأزمة المواصلات

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 04:49 م
رئيس وزراء السودان يؤكد ضرورة وضع حلول جذرية لأزمة المواصلات رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك
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 أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك اليوم الاثنين اهتمام الدولة بكافة مستوياتها بوضع حلول جذرية لأزمة المواصلات في البلاد.
 
جاء ذلك خلال لقاء حمدوك مع أعضاء اللجنة الوزارية لدراسة موقف المواصلات في السودان..حسبما أفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء.
 
وقال وزيرالثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح : إن رئيس الوزراء اطلع على جهود اللجنة وما عقدته من اجتماعات مكثفة مع الجهات المختصة لحل أزمة المواصلات.
 
وبدوره .. قال وزير الداخلية السوداني الفريق شرطة الطريفي إدريس : إن اللقاء أكد ضرورة تكثيف الرقابة على المواصلات من خلال انتشار شرطة المرور .. موضحا أن اللجنة اتخذت خطوات عملية لحل أزمة المواصلات.
 
ومن جهته .. قال والي الخرطوم الفريق ركن احمد عابدون إن هناك حلولا عاجلة اتخذتها حكومة الولاية لحل أزمة المواصلات أبرزها صيانة الطرق وإزالة التشوهات في الطريق العام بالإضافة إلى تخفيض رسوم ترخيص المركبات العاملة في مجال نقل الركاب .. مشيرا إلى أن 390 حافلة نقل ركاب وصلت السودان من خارج البلاد خلال الأسابيع القادمة.
 

المواصلات

فيصل محمد صالح

الطريفي إدريس

السودان

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