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حى السيدة زينب يطلق حملة لتطوير الشوارع ودهان العقارات وتحسين الخدمات

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 06:00 ص
حى السيدة زينب يطلق حملة لتطوير الشوارع ودهان العقارات وتحسين الخدمات اللواء خالد عبد العال- محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أطلق حى السيدة زينب مبادرة للحفاظ على نظافة الحى وتحسين المظهر الجمالى للشوارع والخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأسها النظافة ومنع تراكم المخلفات بها، للحفاظ على الصورة الجمالية للحى العتيق.
 
وقال الدكتور مهران عبد اللطيف، رئيس حى السيدة زينب، إن الحى أطلق مبادرة لمنع تراكمات محال الأطعمة والمطاعم، أمام المحال، حيث يتم مرور سيارة مخصصة لجمع المخلفات من محال المأكولات والمطاعم، ونقلها مباشرة للمقالب العمومية، حتى لا تتراكم فى الشوارع.
 
وأضاف عبد اللطيف ، لـ " اليوم السابع "  أن الحى يقوم بتطوير الشوارع الرئيسية بالحى منها شارعى السد وبور سعيد، وسيتم زراعة بالأشجار بعد توسعتهما، كما سيتم دهان العقارات بالتعاون مع السكان وأصحاب المحال.
 
 
 
 
 

 


القاهرة

السيدة زينب

تطوير شوارع السيدة

دهان العقارات

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