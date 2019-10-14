جمارك الدخيلة تضبط تلاعب فى المستندات للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية

حيث تم تشكيل لجنة من برئاسة سعيد أبو سكينة مدير الإدارة العامة للحركة ومن كريم عادل مأمور حركة ومحمد عادل وحازم محمد حسن مأمورى التعريفة، لكشف مشمول البيان الجمركى رقم 22884 لسنة 2019 لوجستية 2 دخيلة بإسم شركة ب . ل . و الصنف الوارد طبقاً للمستندات أغذية متنوعه واردة من بولندا .

وبالمعاينة الفعلية تبين أن البضائع مناشئ متعددة منها الاتحاد الأوروبى وكولومبيا والبرازيل ووجود 1730 كرتونة شيكولاته وبسكويت بالزيادة عن الكمية الموجودة بالمستندات .

واشترك فى الضبط وحسبة التعويضات، محمود الفوى ومحمد سليمان وعطية سالم مديرى الإدارة وحسين الشافعى ومجدى مطر .

وتقدر قيمة التعويضات الجمركية المستحقة بمبلغ 446779 جنيها .

وقرر حسام الدين حمزة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة إتخاذ الإجراءات القانونية .

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ومجدى الأنصارى رئيس قطاع النظم والإجراءات والمشرف على المنطقة الشمالية والغربية بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .