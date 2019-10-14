سوبر كورة
Ads
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 06:24 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

بدء محادثات السلام بين الحكومة السودانية وقادة المتمردين فى جوبا

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 05:52 م
بدء محادثات السلام بين الحكومة السودانية وقادة المتمردين فى جوبا محمد حمدان دقلو
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأ مجلس السيادة الحاكم في السودان وقادة المتمردين محادثات سلام، اليوم، الاثنين، لإنهاء الصراعات المتعددة في البلاد، وهو شرط أساسي لرفعها من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وصُنع السلام مع المتمردين، الذين يقاتلون القوات الحكومية، هو أحد الأولويات الرئيسية للحكومة الانتقالية.

وتصنيف السودان دولة راعية للإرهاب يحول دون تخفيف عبء الديون عنه إضافة لحرمانه من التمويل الذي هو في أمّس الحاجة إليه من مقرضين دوليين مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، كما أن رفعه من القائمة يُحتمل أن يفتح الباب أمام استثمارات الأجنبية به.

ولدى وصوله إلى جوبا اليوم الاثنين عبّر محمد حمدان دقلو، عضو مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع، عن تفاؤله.

وقال دقلو، المعروف بلقب حميدتي، إنه يجب بدء المفاوضات بقلوب مفتوحة مؤكدا جدية الحكومة في تحقيق السلام بالسودان.

وتسلم مجلس السيادة السلطة في أغسطس عندما وقع الجيش ومدنيون وجماعات من المحتجين اتفاقا مدته ثلاث سنوات لاقتسام السلطة بعد شهور من النزاع الذي أعقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل نيسان.

ويلتقي في جنوب السودان أعضاء بمجلس السيادة وقادة للمتمردين من مناطق عدة للمشاركة في أحدث محادثات سلام بالسودان.

وقُتل آلاف الأشخاص في معارك أهلية بالسودان منها الصراع في إقليم دارفور بغرب البلاد حيث قاتل المتمردون حكومة الرئيس السابق عمر البشير بدءا من 2003.

وفي أغسطس اتفق مسؤولون سودانيون ومتمردون على إجراء محادثات على مدى شهرين بدءا من 14 أكتوبر تشرين الأول.

وقال ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان إن هذه يجب أن تكون آخر جولة محادثات يتعين أن تبحث الأسباب الجذرية للحرب والتهميش.

وأضاف عرمان أن هناك تصميما على أن يكون 2020 عاما للسلام في السودان.

ومن المتوقع ان تتناول المحادثات قضايا بينها كيفية مراقبة أي توقف للأعمال القتالية وتحديد سُبُل لإيصال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق دارفور ومنطقة النيل الأزرق.

وخاضت قوات الحكومة حربا في دارفور مع جماعات محلية متمردة ينحدر كثير منها من قبائل أفريقية تعيش على الزراعة وتشكو من الإهمال، وهو ما أطلق شرارة صراع تسبب في نزوح نحو 2.5 مليون شخص. وهدأت وتيرة الحرب في دارفور على مدى الأعوام الأربعة الماضية، لكن لا تزال تقع مناوشات بين الحين والآخر.


السودان

جوبا

متمردى السودان

اخبار السودان

محادثات السلام فى السودان

السودان اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حمدوك يؤكد اهتمام الدولة بوضع حلول جذرية لأزمة المواصلات بالسودان

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 05:02 م

رئيس وزراء السودان يؤكد ضرورة وضع حلول جذرية لأزمة المواصلات

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 04:49 م

شكوى من انتشار الكلاب الضالة بشارع السودان بالمهندسين

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 04:00 ص

"اليوم السابع" يحاور صناع "ستموت في العشرين" الحاصل على جائزة نجمة الجونة الذهبية.. نجاح الفيلم فى المهرجانات مكسب كبير للسينما الأفريقية والعربية.. والجمهور في السودان متعطش للسينما ونتمنى عرضه بالخرطوم

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:04 م

وزيرة خارجية السودان تؤكد حرص الخرطوم على السلام فى جنوب السودان

الأحد، 13 أكتوبر 2019 10:19 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
4 أسباب وراء خسائر حديد عز 2 مليار جنيه فى النصف الأول من 2019

4 أسباب وراء خسائر حديد عز 2 مليار جنيه فى النصف الأول من 2019

السفير الكويتى: لقاءات واتفاقيات مهمة خلال زيارة رئيس الوزراء للقاهرة

السفير الكويتى: لقاءات واتفاقيات مهمة خلال زيارة رئيس الوزراء للقاهرة

موجز 6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

موجز 6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

شاهد فى دقيقة.. هدافو الجيل الحالى فى الأهلى والزمالك قبل مباراة القمة

شاهد فى دقيقة.. هدافو الجيل الحالى فى الأهلى والزمالك قبل مباراة القمة

التأديبية تجازى 6 مسئولين بمستشفى تعليمى لارتكاب مخالفات فى تطوير العيادات

التأديبية تجازى 6 مسئولين بمستشفى تعليمى لارتكاب مخالفات فى تطوير العيادات

"اليوم السابع" يحذر من صفحة تنتحل اسم المؤسسة لنشر أكاذيب وشائعات

"اليوم السابع" يحذر من صفحة تنتحل اسم المؤسسة لنشر أكاذيب وشائعات

حسام البدرى ينسف طريقة أجيرى أمام بوتسوانا.. مدرب المنتخب يعتمد طريقة 4-2-3-1ويحرر عبدالله السعيد من الواجبات الدفاعية.. الشحات بديلا لمحمد صلاح.. مفاضلة بين كوكا وعمر السعيد فى الهجوم.. و4تغييرات بالشوط الثانى

حسام البدرى ينسف طريقة أجيرى أمام بوتسوانا.. مدرب المنتخب يعتمد طريقة 4-2-3-1ويحرر عبدالله السعيد من الواجبات الدفاعية.. الشحات بديلا لمحمد صلاح.. مفاضلة بين كوكا وعمر السعيد فى الهجوم.. و4تغييرات بالشوط الثانى

فيديو جديد يوثق تفاصيل جديدة عن "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية

فيديو جديد يوثق تفاصيل جديدة عن "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية

الاتحاد الأوروبى يوافق على وضع قائمة عقوبات على تركيا بشأن التنقيب عن الغاز

الاتحاد الأوروبى يوافق على وضع قائمة عقوبات على تركيا بشأن التنقيب عن الغاز

"مصلحة الجمارك" تكشف إجراءات تحسين ترتيب مصر عالميا وفق تقارير البنك الدولى

"مصلحة الجمارك" تكشف إجراءات تحسين ترتيب مصر عالميا وفق تقارير البنك الدولى

وزارة المالية: صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

وزارة المالية: صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

سوبر كورة.. 3 مواجهات عالمية تنتظر الأهلى فى العام الجديد

سوبر كورة.. 3 مواجهات عالمية تنتظر الأهلى فى العام الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة