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اليابان: ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار (هاجيبيس) لـ58 قتيلًا و210 مصابين

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 06:50 م
اليابان: ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار (هاجيبيس) لـ58 قتيلًا و210 مصابين اعصار اليابان
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أعلنت السلطات اليابانية ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار (هاجيبيس) مجددًا إلى 58 قتيلًا و210 مصابين، فضلًا عن فقدان 14 شخصًا.
 
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الاثنين، أن الإعصار تسبب في فيضان ما يزيد على 100 نهر، من بينها نهر (تشيكوما) بمحافظة (ناغانو) الواقعة شمال غرب العاصمة طوكيو.
 
وقال مسؤولون: "إن العديد من المناطق استقبلت ما يصل إلى 40% من الأمطار السنوية خلال يوم أو اثنين فحسب".
من جهتها.. أفادت سكك حديد شرق اليابان بتضرر 10 قطارات مؤلفة من إجمالي 120 عربة، بسبب مستويات المياه التي ارتفعت إلى ما يقدر بـ4 أمتار.

اليابان

السلطات اليابانية

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طوكيو

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