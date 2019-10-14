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القبض على 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية بالمنيا

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 11:23 ص
القبض على 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية بالمنيا المتهمون عقب القبض عليهم
كتب ـ محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

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تمكنت أجهزة الأمن من القبض على 5 أشخاص بالمنيا وبحوزتهم 5 قطع أسلحة نارية وذخائر كانوا بصدد استخدامها للتشاجر مع آخرين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.
 
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا قيام بعض الأشخاص (من أفراد عائلتين) بدائرة المركز، بحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة استعداداً للتشاجر فيما بينهم.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بحملة أمنية، أسفرت عن ضبط خمسة أشخاص وبحوزتهم ( 2 بندقية آلية عيار 7,62×39مم ، 2 بندقية خرطوش، فرد خرطوش محلى الصنع، عدد 48 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع.
 
 
 
 
 

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حيازة اسلحة

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الاسلحة النارية

المنيا

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