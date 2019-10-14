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"الغذاء العالمى ":تقديم مساعدات لأكثر من 70 ألف شخص فى شمال شرق سوريا

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 06:43 م
"الغذاء العالمى ":تقديم مساعدات لأكثر من 70 ألف شخص فى شمال شرق سوريا اطفال سوريا
أ ش أ

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 ذكر برنامج الغذاء العالمي، أنه قدم مساعدات غذائية فورية إلى أكثر من 70 ألف شخص من المدنيين الذين فروا جراء العمليات العسكرية في شمال شرق سوريا.
 
وأعرب المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي هيرفيه فيرهوسل - في بيان اليوم الاثنين - عن القلق البالغ بشأن سلامة المدنيين العالقين في أعمال العنف ، وشدد على إبقاء طرق الإمداد الحيوية مفتوحة وآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية .
 
وقال المتحدث، إن هناك ما يقرب من 130 ألف شخص يتحركون بحثا عن ملجأ في مدينتي الحسكة والرقة، حيث يفضل العديد من الأشخاص البقاء مع العائلة أو الأصدقاء بدلا من الملاجئ، متوقعا أن يفر عدد أكبر من المدنيين من منازلهم في الأيام المقبلة مع استمرار العمليات العسكرية .
 
وأضاف أن البرنامج يعمل مع الشركاء على الأرض على تحديد المحتاجين للدعم وكذلك تسجيل الأسر التي تستضيف النازحين لتزويدهم بالغذاء الإضافي حسب الحاجة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنسانى يستعدون لدعم ما يصل إلى 400 ألف شخص في شمال شرق سوريا قد يحتاجون إلى المساعدة والحماية في الفترة المقبلة.

سوريا

برنامج الغذاء العالمي

مساعدات غذائية

العدوان التركي

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