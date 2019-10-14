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السجن المشدد 5 سنوات لمتهمتين بسرقة ربة منزل بالإكراه فى مدينة نصر

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 02:23 م
السجن المشدد 5 سنوات لمتهمتين بسرقة ربة منزل بالإكراه فى مدينة نصر المستشار على الهوارى-أرشيفية
كتب ــ أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهمتين "هاجر.س"، و "دعاء.ر"، بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما بسرقة ربة منزل بالإكراه فى مدينة نصر.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.
 
وأسندت النيابة للمتهمتين " هاجر.س"، و "دعاء.ر"، تهمة استدراج المجنى عليها "م.ا"، ربة منزل، بحجة شراء بعض المستلزمات، ووضع بعض عقاقير المخدر داخل العصير التى تناولته المجنى عليها، ما أدى لفقدان وعيها، وتمكنا بتلك الطريقة من الاستيلاء على متعلقات المجنى عليها، وفروا هاربين.

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جنايات القاهرة

السجن المشدد

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