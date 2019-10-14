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الدولار يتعافى مع تراجع الشهية للمخاطرة بفعل انحسار تفاؤل اتفاق التجارة

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 11:47 ص
الدولار يتعافى مع تراجع الشهية للمخاطرة بفعل انحسار تفاؤل اتفاق التجارة الدولار
رويترز

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ارتفع الدولار اليوم الاثنين مع اتجاه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أمانا بعد أن أصبحوا أكثر حذرا حيال التقدم المحرز نحو إبرام اتفاق تجارة شامل بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفض الدولار الأسبوع الماضي، ونزل بشكل حاد يوم الجمعة، فى ظل التفاؤل حيال إمكانية التوصل لاتفاق تجارة بجانب استئناف المحادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى بشأن الانسحاب من التكتل، مما دفع المستثمرين نحو الأصول المرتفعة المخاطر.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يوم الجمعة إن واشنطن وبكين توصلتا إلى "المرحلة الأولى" لاتفاق تجاري.

لكن العملة الأمريكية استعادت توازنها اليوم الاثنين مع اتخاذ المستثمرين منحى حذرا بعض الشيء.

ونزل اليورو 0.2% إلى 1.1014 دولار، بينما ارتفع الدولار مقابل سلة عملات 0.2%، مع وصول مؤشره إلى 98.517.

لكن العملة الأمريكية نزلت مقابل الين الياباني، ويُعتبر الين عملة ملاذ آمن، ويشير تعافيه السريع من أدنى مستوياته فى شهرين ونصف الشهر الذى لامسه يوم الجمعة إلى قلق المستثمرين حيال التفاؤل بشأن اتفاق التجارة اليوم الاثنين.

وكان الين مرتفعا 0.2 % فى أحدث التعاملات إلى 108.25.

وكانت أغلب عملات الأسواق الناشئة منخفضة اليوم الاثنين، إذ فقط الدولار الأسترالى 0.3% إلى 0.6770 دولار أمريكي.

وتراجعت الكرونة السويدية 0.3% مقابل اليورو إلى 10.847.

وهبط الجنيه الاسترلينى فى التعاملات المبكرة بلندن، إذ انخفض بأكثر من 0.5% أمام كل من الدولار واليورو، وذلك بعد أن أكدت بريطانيا والاتحاد الأوروبى فى الآونة الأخيرة أن هناك طريقا طويلا يجب سلوكه قبل أن يتسنى لهما إبرام اتفاق للخروج.


الدولار

الولايات المتحدة والصين

الحرب التجارية

رويترز

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