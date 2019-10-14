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الجيش الجزائرى يلقى القبض على 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 02:48 م
الجيش الجزائرى يلقى القبض على 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية الجيش الجزائرى ـ صورة أرشيفية
الجزائر(أ ش أ)

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أكدت وزارة الدفاع الجزائرية أنه تم القبض على 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية فى ولايات باتنة (شمال) وبسكرة (شمال شرق) وتمنراست(جنوب).

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الاثنين بأنه فى إطار مكافحة الإرهاب أوقفت قوات الجيش أمس 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية إثر عمليات متفرقة بكل من ولايات باتنة وبسكرة وتمنراست.

وأشار البيان إلى أن قوات حرس السواحل بولاية وهران (شمال غرب) أنقذت 24 شخصا كانوا على متن قارب تقليدى الصنع على وشك الغرق فيما أحبطت محاولات هجرة غير شرعية لتسعة أشخاص آخرين بعنابة (شمال شرق)، كما تم توقيف 16 مهاجرا غير شرعى من جنسيات مختلفة بتيارت وتلمسان.

 


الجيش الجزائرى

الجزائر

الجماعات الارهابيه

الارهاب

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