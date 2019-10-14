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الجارديان: تهديدات القتل تجبر ترودو على ارتداء سترة واقية من الرصاص

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 09:16 ص
الجارديان: تهديدات القتل تجبر ترودو على ارتداء سترة واقية من الرصاص جاستن ترودو
كتبت ريم عبد الحميد

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أجبرت تهديدات أمنية خطيرة رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو على ارتداء سترة واقية من الرصاص أثناء نشاطه الانتخابى، وهو الأمر الذى وصفه منافسوه فى الانتخابات المقررة الأسبوع المقبل بأنه إشارة مقلقة.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، فى تقرير نقلا عن رويترز، إن منافسى ترودو قالوا إن التهديد الذى أجبره على ارتداء سترة واقية من الرصاص كان إشارة مقلقة لديمقراطية البلاد.

كان ترودو قد وصل متأخرا 90 دقيقة على التجمع الانتخابى خارج تورنتو، واضطر إلى ارتداء السترة تحت قميصه، بحسب ما قال أحد الشهود لرويترز، وذلك بعد تلقى تهديدا أمنيا.

وقال أندرو شير، زعيم حزب المحافظين إنه كان من المزعج للغاية سماع أن ترودو اضطر إلى ارتداء السترة الواقعية فى فاعلية انتخابية، وتابع قائلا: تهديدات العنف ضد القادة السياسيين ليس لها مكان بالتأكيد فى الديمقراطية الكندية.

 ويعتبر شير لمنافس الرئيسى لترود وفى الانتخابات الفيدرالية المقررة فى 21 أكتوبر، وتشير استطلاعات الرأى إلى تقارب المنافسة بينهما، لكن الحزب الديقراطى الجديد الذى يميل نحو اليسار يحقق مكاسب، ويمكن أن ينتهى الأمر به إلى طرف توازن القوى.

وقالت زعيمة الحزب جاجميت سين إن أى تهديد ضد ترودو أو أى زعيم مقلق للجميع، فأيا كان من سيصوتوا له او تؤمنون به، لا ينبغى أن يواجه احدا تهديدا بالعنف.

ورغم التهديدات، اندفع ترودو وسط الحشد لمصافحة الموجودين، والتقاط الصور كما يفعل فى المعتاد، لكنه كان محاطا بحراس يرتدون حقائب ظهر كبرى.


كندا

رئيس وزراء كندا

جاستن ترودو

تهديدات بالقتل لترودو

انتخابات كندا

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