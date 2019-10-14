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التلفزيون الفرنسى يصور فيلما وثائقيا بهرم هوارة فى الفيوم

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 02:20 م
التلفزيون الفرنسى يصور فيلما وثائقيا بهرم هوارة فى الفيوم هرم هوارة - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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صور التلفزيون الفرنسى اليوم الاثنين فيلما وثائقيا عن هرم هوارة بالفيوم ضمن سلسلة الأفلام الوثائقية "النيل اكتشاف عجائب مصر"، صرح بذلك سيد الشورة مدير عام آثار الفيوم .

 

واستضاف التلفزيون الفرنسى خلال الفيلم العالم الأثرى الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق والذى تحدث عن تاريخ هرم هوارة وارتباطه بالنيل وقصر "اللابيرنت" واجاب على اسئلة التلفزيون عن أصل الفيوم وبحيرة قارون.

 

رافق وفد التلفزيون الفرنسى أسامة الجبالى من المركز الصحفى للمراسلين الأجانب ومن المقرر استكمال تصوير البرنامج فى الإسكندرية وتانيس بمحافظة الشرقية ووادى الجرف بالزعفرانة والأقصر وأسوان ويستمر التصوير حتى آخر الشهر ويعرض الفيلم على عدد من شبكات التلفزيون فى أوروبا بالإضافة إلى شبكة التلفزيون الأسترالي.

 

ورافق الوفد من منطقة آثار الفيوم أشرف صبحى ومحمد رجائى وعادل مندى مفتشى الآثار بالمنطقة.

 

يذكر أن هرم هوارة بناه إمنمحات الثالث من ملوك الأسرة 12 بقرية هوارة على بعد 9 كم جنوب شرق مدينة الفيوم، وهو من الطوب اللبن المكسى بالحجر الجيرى، كان الارتفاع الأصلى للهرم 58 متر وطول كل ضلع 105 أمتار، ويحتوى الهرم على دهاليز وحجرات كثيرة، تنتهى بحجرة الدفن، وجد بها تابوتا حجريا ضخما من قطعة واحدة من حجر الكوارتزيت يصل وزنها إلى 110 أطنان، باب الغرفة كان مغلقا بحجر ضخم يغلقا ساقطا عن طريق تسريب رمل تحته إلى غرفتين صغيرتين جانبيتين، لم يستطع اللصوص دخول حجرة التابوت من هذا الباب ولكن تمكنوا من الوصول إليها عن طريق فتحة فى السقف، ونهبوها وحرقوا ما فيها من أثاث جنائزى.

 

وتوجد بجوار هرم هوارة بقايا قصر التيه "الابيرنت" الذى كان معبدا كبيرا بناه إمنمحات الثالث وهو ملاصق للهرم وكان يضم 12 بهوا مسقوفا ستة منها تتجه شمالًا وستة تتجه جنوبًا، ولها بوابات تقابل الواحدة الأخرى، و يحيط بالبناء سور، تقدر عدد حجرات المبنى 3000 حجرة نصفها أسفل الأرض، ونصفها الآخر فوق سطح الأرض، ولم يبق إلا بعض آثار أعمدة الطابق العلوى.


الفيوم

محافظة الفيوم

التلفزيون الفرنسي

هرم هوارة

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