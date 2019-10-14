سوبر كورة
Ads
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 09:10 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

اكتشاف علاج لأمراض الكبد التى تصيب مرضى الإيدز

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 09:00 م
اكتشاف علاج لأمراض الكبد التى تصيب مرضى الإيدز علاج جديد للكبد
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد فريق من الباحثين في مستشفى ماساتشوستس العام الأمريكية، استراتيجية علاجية جديدة لتحسين شكل مرض من أمراض الكبد تصيب العديد من الأشخاص المصابين بفيروس العوز المناعي البشرى.

وعلى الرغم من أنه لا يوجد حاليًا أي علاج لمرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) لدى مرضى فيروس العوز المناعي البشري، ولكن نتائج هذا البحث قد تؤدي في النهاية إلى علاج من الدرجة الأولى لهذه الحالة الخطيرة.

ووفقا لدراسة نشرت في مجلة "Lancet HIV"، فقد أحدث ظهور العلاج المضاد للفيروسات (ART) ثورة في رعاية وعلاج فيروس نقص المناعة البشرية، ومع ذلك ، فإن الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الذين يتلقون هذه العلاجات المنقذة للحياة غالبًا ما يطورون رواسب من الدهون الحشوية التي تحيط بالأعضاء الداخلية في البطن، وكذلك رواسب أخرى من الدهون "خارج الرحم"، والتي يتم تخزينها في الأعضاء أو العضلات بدلاً من الأنسجة الدهنية.

تزيد الدهون الحشوية من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، ومرض السكري من النوع 2 ، وغيرها من الحالات، كما تتراكم الدهون خارج الرحم في الكبد ، مما يؤدي إلى الإصابة بمرض الكبد غير الكحولى.

وتشير التقديرات إلى أن 15 إلى 40 % من مرضى فيروس نقص المناعة البشرية قد يكون لديهم مرض الكبد غير الدهنى، إذا ترك بدون علاج ، يمكن أن يتقدم المرض إلى حالة تسمى التهاب الكبد الدهني غير الكحولي، مما يؤدي إلى التهاب وخلايا الكبد التالفة، هذا الضرر يمكن أن يؤدي في النهاية إلى تليف الكبد (تندب الأنسجة الدائم) وفشل الكبد.

ويوضح الأطباء، أن الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والذين يعانون من رواسب كبيرة من الدهون الحشوية لديهم اضطراب في إنتاج هرمون النمو، ولكن العقار الجديد يؤدي إلى الإنتاج الفسيولوجي لهرمون النمو، وقد ثبت أنه يقلل الدهون الدهنية بحوالي 15 إلى 20 %.

تمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA) لعلاج الدهون الزائدة في البطن وتوزيع الدهون غير النظامية على الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، وأثبت الدراسة أن العقار أدى إلى إبطاء تطور التليف، أو تكوين أنسجة ندبية، مما يضعف وظائف الكبد ويمكن أن يؤدي إلى تليف الكبد.

 

 


فيروس نقص المناعة البشرية

أمراض الكبد

تلف الكبد

الدهون الدهنية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اليوم السابع: العدوان التركى سافر ومن حق السوريين الدفاع عن النفس

اليوم السابع: العدوان التركى سافر ومن حق السوريين الدفاع عن النفس

فايا يونان تحيي حفلاً موسيقياً فى مصر الفترة المقبلة

فايا يونان تحيي حفلاً موسيقياً فى مصر الفترة المقبلة

صور.. هند صبرى تزور "اليوم السابع" للحديث عن مشوارها الفنى

صور.. هند صبرى تزور "اليوم السابع" للحديث عن مشوارها الفنى

حريق كنيسة مارى جرجس بحلوان.. استدعاء الكاهن لسماع أقواله

حريق كنيسة مارى جرجس بحلوان.. استدعاء الكاهن لسماع أقواله

رسمياً.. قيس سعيد رئيسا لتونس بـ 72%

رسمياً.. قيس سعيد رئيسا لتونس بـ 72%

4 أسباب وراء خسائر حديد عز 2 مليار جنيه فى النصف الأول من 2019

4 أسباب وراء خسائر حديد عز 2 مليار جنيه فى النصف الأول من 2019

السفير الكويتى: لقاءات واتفاقيات مهمة خلال زيارة رئيس الوزراء للقاهرة

السفير الكويتى: لقاءات واتفاقيات مهمة خلال زيارة رئيس الوزراء للقاهرة

موجز 6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

موجز 6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

شاهد فى دقيقة.. هدافو الجيل الحالى فى الأهلى والزمالك قبل مباراة القمة

شاهد فى دقيقة.. هدافو الجيل الحالى فى الأهلى والزمالك قبل مباراة القمة

التأديبية تجازى 6 مسئولين بمستشفى تعليمى لارتكاب مخالفات فى تطوير العيادات

التأديبية تجازى 6 مسئولين بمستشفى تعليمى لارتكاب مخالفات فى تطوير العيادات

"اليوم السابع" يحذر من صفحة تنتحل اسم المؤسسة لنشر أكاذيب وشائعات

"اليوم السابع" يحذر من صفحة تنتحل اسم المؤسسة لنشر أكاذيب وشائعات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة