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اسعار البقوليات اليوم.. اللوبيا تبدأ بـ21 جنيها والفاصوليا بـ25 جنيها

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 12:12 م
اسعار البقوليات اليوم.. اللوبيا تبدأ بـ21 جنيها والفاصوليا بـ25 جنيها البقوليات
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار البقوليات اليوم الاثنين 13-10-2019 استقرارا فى أسعار البقوليات في جميع الأسواق داخل القاهرة الكبرى حسبما أكدت شعبة المحاصيل الزراعية والغلال بالغرفة التجارية بالقاهرة.
 
واستقرت أسعار الفول البلدى بين 25-29 جنيها للكيلو وذلك بحسب المنطقة، فيما تراوح اسعار الفول المستورد بين 15-19 جنيها، بينما استقر سعر الفاصوليا البيضاء عند 23-25 جنيها للكيلو وتراوحت اللوبيا البلدى بين 21-24 جنيها للكيلو، فيما استقر سعر العدس عند 23 جنيها للكيلو .
 
والجدير بالذكر أن شعبة المحاصيل الزراعية والغلال بالغرفة التجارية بالقاهرة أكدت أن السوق المحلي به فائض من الغلال أن الأسعار ستظل مستقرة حتى قبل نهاية العام فيما ستتأثر تلك الأسعار بانخفاض سعر الدولار مع بداية العام المقبل، موضحة أن السوق به كمية كبيرة من العرض وبالتالي ستنخض الكميات التي سيتم استيرادها العام القادم.

اسعار البقوليات

اسعار البقوليات اليوم

أخبار اقتصاد

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