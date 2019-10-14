الرئيسية أخبار عاجلة إيقاف الطيار ومساعده فى واقعة السماح للفنان محمد رمضان بالدخول لقمرة القيادة الإثنين، 14 أكتوبر 2019 12:19 م محمد رمضان كتب محمود عبد الغنى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أكدت مصادر بوزارة الطيران المدنى أنه تم إيقاف الطيار ومساعده فى الفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعى الذى يظهر فيه قيادة الفنان محمد رمضان لإحدى الطائرات. وأوضحت المصادر انه بعد الإطلاع على الفيديو، تم التحقق منه حيث تبين أن المقطع صحيح وتم بالفعل وأن الطائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة المصرية، وأنها ليست الشركة الوطنية مصر للطيران. مطار القاهرة اخبار المطار وزارة الطيران اليوم السابع بلس محمد رمضان فيديو محمد رمضان بالطائرة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة "مصر للطيران": لا صحة لدخول محمد رمضان قمرة القيادة بإحدى رحلاتنا الأحد، 13 أكتوبر 2019 08:55 م فيديو.. شاهد محمد رمضان يقود طائرة لأول مرة الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:55 م محمد رمضان يروج لحفله بالسعودية معلقاً : أول زيارة لي لمدينة الرياض السبت، 12 أكتوبر 2019 01:30 م رانيا تشارك بصور أبيض وأسود وتؤكد: أعز الأعمال إلى قلبى رسمة محمد رمضان..صور الخميس، 10 أكتوبر 2019 03:00 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع قيس سعيد فى أول تغريدة له بعد الفوز برئاسة تونس: انتهى عهد الوصاية البرازيل تعلن مواجهة الأرجنتين 15 نوفمبر المقبل فى السعودية سوبر كورة.. قفزة جديدة لفايلر فى تصنيف مدربى العالم.. وتقدم ميتشو شاهد فى دقيقة.. كيف حولت قناة الجزيرة قضية محمود البنا لحادث سياسى مزيف؟ رفع اسم هانى زادة من قوائم الترقب بقضية مخالفات الزمالك إيقاف الطيار ومساعده فى واقعة السماح للفنان محمد رمضان بالدخول لقمرة القيادة محمد صلاح يتفوق على روني وفان بيرسى بقائمة أفضل 50 لاعبا بالدورى الإنجليزى الأهلى يعلن جاهزية السولية لمباراة القمة وفايلر يطمئن على جاهزية اللاعبين أمريكى وهندى وفرنسية يفوزون بجائزة نوبل فى الاقتصاد لعام 2019 الأمم المتحدة: 150 ألف نازح بسبب العدوان التركى على شمال سوريا حتى الآن الأرصاد: أمطار على سيناء وجنوب البلاد غدا تصل لحد السيول حريق كنيسة حلوان.. النيابة تنتدب المعمل الجنائى لتحديد السبب المزيد من Trending Plus
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