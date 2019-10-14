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إيقاف الطيار ومساعده فى واقعة السماح للفنان محمد رمضان بالدخول لقمرة القيادة

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 12:19 م
إيقاف الطيار ومساعده فى واقعة السماح للفنان محمد رمضان بالدخول لقمرة القيادة محمد رمضان
كتب محمود عبد الغنى

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أكدت مصادر بوزارة الطيران المدنى أنه تم إيقاف الطيار ومساعده فى الفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعى الذى يظهر فيه قيادة الفنان محمد رمضان لإحدى الطائرات.
 
 
وأوضحت المصادر انه بعد الإطلاع على الفيديو، تم التحقق منه حيث تبين أن المقطع صحيح وتم بالفعل وأن الطائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة المصرية، وأنها ليست الشركة الوطنية مصر للطيران.
 
 

مطار القاهرة

اخبار المطار

وزارة الطيران

اليوم السابع بلس

محمد رمضان

فيديو محمد رمضان بالطائرة

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