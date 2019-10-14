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إعدام 1503 كيلو أغذية خلال حملة على منشأة غذائية بالدقهلية

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 11:30 م
إعدام 1503 كيلو أغذية خلال حملة على منشأة غذائية بالدقهلية إعدام أغذية فاسدة - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

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أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم توجيه فرق مراقبة الأغذية على مستوى المحافظة، وذلك لشن وتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، تنفيذا لتعليمات الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية.

وكشف أنه تم المرور خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر على 298 منشأة وتحرير 156 محضر جنح صحية لوجود مخالفات فى هذه المنشآت، كما تم التوصية بغلق 96 منشأة مخالفة، وذلك لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص اشتراطات وعدم وجود ترخيص، كما تم خلال هذه الحملات إعدام 1503 كجم أغذية متنوعة وكذلك 494 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتغير فى الخواص الطبيعية، كما تم إرسال 497 عينة تم أخذها وإرسالها إلى المعامل للفحص، وتم ضبط 250 كيلو أغذية متنوعة.

كما شدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا فى المحلات التى تفتقد للاشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التى لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا فى نقل الكثير من الأمراض، وأكد على استمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.


الدقهلية

صحة الدقهلية

أغذية فاسدة

منشآت غذائية مخالفة

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