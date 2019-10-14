إخلاء سبيل بائع يشتبه بكونه والد طفلة شبرا الخيمة المعثور عليها بحوزة عجوز

القليوبية - فريق المحافظات

قررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، إخلاء سبيل بائع يدعى "ا.ا" مقيم بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة، تم الاشتباه به بكونه والد الطفلة التى تم العثور عليها بحوزة عجوز شبرا الخيمة وتتسول بها وسط الشوارع لاستعطاف المارة، وإرساله للطب الشرعى لإجراء تحليل الحمض النووى DnA لمعرفة إذا كان والد الطفلة من عدمه .

وكان قد تم ضبط تلك البائع بعد أن أدلت المتهمة بمعلومات عنه، حيث أفادت إنها لم تقم باختطافها، وأن والديها من أتوا إليها منذ شهر بتربيتها وتركوها، وأمرت النيابة العامة بإيداع الطفلة إحدى دور الرعاية لحين الوصول لأهليتها.

وتلقى المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة بلاغا من بعض المواطنين بعثورهم على طفلة عليها علامات تعذيب بالكى بالنار تصطحبها سيدة متسولة فى شوارع شبرا الخيمة للتسول بها، واستعطاف المارة فقاموا باستيقافها واخذ الطفلة منها واصطحابهما للقسم.

وتم إخطار اللواء طارق عجيز مدير الأمن فتم تشكيل فريق بحث قادة العقيد أحمد الخولى رئيس فرع البحث الجنائى وبسؤال المتهمة أقرت أن والدى الطفلة هو من أتوا بها إليها وتركوها.

وتبين من مناظرة النيابة العامة أن الطفلة بها إصابات كى بالنار بأنحاء متفرقة بجسدها .