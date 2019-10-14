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أسعار الأسماك اليوم .. البلطى يبدأ من 15 جنيها والمكررنة بـ 50 جنيها

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 11:43 ص
أسعار الأسماك اليوم .. البلطى يبدأ من 15 جنيها والمكررنة بـ 50 جنيها سوق السمك
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الأسماك اليوم الاثنين 14-10-2019  استقرارا جميع الأصناف طبقا للأسعار بسوق العبور للجملة. 
 
وتراوح سعر كيلو سمك البلطى "1" بين 22-28 جنيها، وسعر كيلو البلطى "2" بين 18-22جنبها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.
 
كما استقر سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها، وتراوح سعر الثعابين بين 50-180 جنيها، والمكرونة السويسي 50-60جنيها، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو. 
 
كما استقر سعر البوري بين 32- 50جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، بينما تراوح سعر الكاليمارى والسبيط بين 90- 200 جنيها فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140جنيها، وسجلت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85-450 جنيها. 

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