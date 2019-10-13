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3 طرق تساعدك على إنقاص الوزن .. أيهم الأنسب لك؟

الأحد، 13 أكتوبر 2019 10:00 م
3 طرق تساعدك على إنقاص الوزن .. أيهم الأنسب لك؟ فقدان الوزن
كتبت فاطمة خليل

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يختلف كثير من الأشخاص فى عملية حرق السعرات الحرارية فى جسمهم أو ما يسمى عملية الأيض أو التمثيل الغذائى، لذا يعانى البعض من السمنة بينما البعض الآخر من النحافة رغم أنهم يتناولون نفس كمية الطعام، فى هذا التقرير نتعرف على أهم ٣ طرق لإنقاص الوزن، بعيدا عن الدايت بشكله التقليدى ، وفقا لموقع "تايمز أوف انديا".
 

طرق انقاص الوزن 

هناك العديد من الخيارات لفقدان الوزن بما في ذلك الطبية، بالمنظار والجراحية، ومع ذلك، فإن أي طريقة لفقدان الوزن لا تعمل إلا إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا وتمارس التمارين الرياضية بعد تحقيقك لهدف انقاص الوزن. 

１- فقدان الوزن الطبي

تبدأ الخيارات الطبية أولاً بالتأكد من عدم تعرضك لحالة مرضية تسبب زيادة الوزن ، مثل قصور الغدة الدرقية أو اضطراب هرموني آخر يؤدي إلى زيادة الوزن، و هناك أدوية معتمدة لفقدان الوزن يمكن للطبيب أن يصفها لتتناسب مع حالتك الصحية.

２- عمليات بالمنظار

إذا كان لديك مؤشر كتلة الجسم (BMI) ما بين 30 و 35 وتواجه صعوبة في فقدان الوزن من خلال تغيير نمط الحياة فقط ، فربما تكون مرشحًا لعمليات انقاص الوزن مثل بالون المعدة أو تدبيس المعدة.

وهذه طريقة غير جراحية لتحقيق فقدان الوزن من خلال تنظير المعدة الداخلي هو إجراء يتم فيه خياطة المعدة بالمنظار داخليًا، هذا يقلل من حجم المعدة ويساعد على إنقاص الوزن عن طريق الحد من مقدار ما يمكنك تناوله.

３- جراحة علاج السمنة 

إذا كان مؤشر كتلة الجسم لديك أكثر من 38 وتعانى من مشاكل طبية مرتبطة بالوزن مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم ، فعليك التفكير في جراحة لعلاج البدانة. 
 
بصرف النظر عن الوزن ، فإنه يساعد أيضا في علاج العديد من الحالات الصحية الأخرى المرتبطة بالسمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع الكوليسترول في الدم والكبد الدهني والربو وانقطاع النفس أثناء النوم والتهاب المفاصل والعقم.
 
تعد جراحة السمنة الطريقة الأكثر فاعلية على المدى الطويل والمثبتة لتحقيق  انقاص كبير في الوزن.

فقدان الوزن

الوزن

وزن الفرد

المنظار

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