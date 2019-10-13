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وكيل تموين الأقصر يتفقد السوق الحضرى وتوافد المواطنين بمبادرة "المواطن أولاً"

الأحد، 13 أكتوبر 2019 05:02 م
وكيل تموين الأقصر يتفقد السوق الحضرى وتوافد المواطنين بمبادرة "المواطن أولاً" الدكتور تامر صلاح وكيل تموين الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل أول وزارة التموين بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، جولة لمتابعة العمل فى عدد من المخابز والتأكد من مطابقة الخبز للمواصفات.

وكذلك تفقد العمل فى السوق الحضرى لمتابعة مبادرة "المواطن أولاً"، لبيع سلع غذائية ولحوم بأسعار مخفضة للجميع، وذلك برفقة المهندس عاصم محمد أبو حساب وكيل المديرية، ومفتشى تموين المديرية.

وتابع وكيل تموين الأقصر، توافد أهالى المحافظة على السوق الحضرى بجوار المطحن بقلب مدينة الأقصر، لشراء السلع الغذائية من الخضر والفاكهة بسعر الجملة، للتأكد من جودة السلع والخضروات والفاكهة واللحوم المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن فعاليات المبادرة التى أطلقتها مديرية التموين تحت عنوان "المواطن أولاً.. فى حب مصر".

وقال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تأتى تلك المبادرات بهدف حماية المستهلك من جشع التجار وتوفير كافة أنواع الخضر والفاكهة بالإضافة إلى الأسماك بأسعار فى متناول المواطن لمواجهة الغلاء، موضحاً أنه إنطلقت أيضاً مبادرة "ضد الغلاء" لبيع الأسماك الطازجة بأسعار مخفضة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى والجهات المعنية، وتتضمن تلك المبادرات بيع الأسماك والخضر والفاكهة بأسعار الجملة، وذلك فى إطار تخفيف العبئ عن كاهل المواطن البسيط فى ظل موجة غلاء الأسعار التى تشهدها البلاد، فى المبادرة التى إنطلقت يوم الأحد الماضى تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والعميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، وقيادات الغرفة التجارية بالأقصر.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، أنه تم أيضاً توفير اللحوم الطازجة ضمن مبادرة "لا للغلاء" بعد طرح اللحوم بأسعار مخفضة بسعر 85 جنية للكيلو، وفى سياق متصل أضاف عادل السيد القائم بأعمال حماية المستهلك بمديرية التموين، وقال أنه نظراً للإقبال الشديد على السوق تم خفض سعر الرمان، والذى يشمل أحجام مختلفة، الحجم الكبير سعر الكيلو أصبح  2.5 ج بدلا من 3 ج، والصغير 3 ك ب 5ج".

 

 


الاقصر

اخبار الاقصر

وزارة التموين

مبادرة المواطن اولا

بيع سلع غذائية باسعار مخفضة

لحوم مخفضة بالاقصر

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