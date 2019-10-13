سوبر كورة
Ads
الأحد، 13 أكتوبر 2019 02:55 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وفد كورى يزور المنطقة الاقتصادية لبحث الفرص الاستثمارية

الأحد، 13 أكتوبر 2019 02:18 م
وفد كورى يزور المنطقة الاقتصادية لبحث الفرص الاستثمارية رئيس الوفد في مقر الهيئة
كتب مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل اللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للقطاع الجنوبي وفدا من الشركات الكورية المهتمة بالتعرف على الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية والحوافز الاستثمارية التي تمنحها للشركات والمطورين داخل المنطقة.
 
وخلال الاجتماع عرض اللواء محمد شعبان عرض تقديمي عن المنطقة والبنية التشريعية والتنظيمية والاستثمارية لها وأهم التسهيلات التي تقدمها للمستثمرين والمطورين، والاستقلالية التي تتمتع بها المنطقة من خلال مجلس إدارتها المكون من معظم الوزارات في الحكومة المصرية والذى يمنحها كثير من الصلاحيات في عملية التطوير والتنمية وإجراء الإصلاحات.
 
كما عرض اللواء علاء عبد الكريم مستشار رئيس الهيئة للضرائب والجمارك شرحاً تفصيلياً عن الحوافز المالية وغير المالية والاتفاقيات التجارية التي تسهل عملية وصول المنتجات لكثير من دول العالم وتمنحها ميزة تفضيلية .
 
وفي نهاية اللقاء أجرى الوفد بزيارة أحد المطورين الصناعيين بمنطقة العين السخنة للتعرف على نوعية المشروعات القائمة فى المنطقة والتي تعد نواة لاستكمال تنمية وتطوير المنطقة.
 
رئيس الوفد في مقر الهيئة
رئيس الوفد في مقر الهيئة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

اعضاء وفد المستثمرين الكوريين
اعضاء وفد المستثمرين الكوريين

 


المنطقة الاقتصادية

الاستثمارات الكورية

قناة السويس

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اتحاد المستثمرين: سوق الورق يعانى من الإغراق بالدشت المسورد

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:28 م

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقبل مشاركو "مصر تستطيع" غدا

الأحد، 13 أكتوبر 2019 10:33 ص

"الصناعات الكيماوية" تخسر دعوى تحكيم بعودة "ميكار" وتعويض بـ60 مليون جنيه.. لجنة التحكيم: المشترين استمروا في النشاط رغم قرار وقف تصنيع المقطورات في 2008.. وبيع الأراضي تم بموافقة ممثلي القابضة بمجلس الإدارة

الخميس، 10 أكتوبر 2019 08:31 م

"التنمية الصناعية" تناقش مقترح تأسيس "سوق مصر" لدمج الاقتصاد غير الرسمى

الخميس، 10 أكتوبر 2019 03:38 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا"

السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 13-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 13-10-2019

الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية

الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية

المرشح الرئاسى نبيل القروى يدلى بصوته فى جولة الإعادة بإنتخابات تونس

المرشح الرئاسى نبيل القروى يدلى بصوته فى جولة الإعادة بإنتخابات تونس

الرئيس السيسى: مصر دخلت مرحلة الفقر المائى طبقا للمعايير الدولية

الرئيس السيسى: مصر دخلت مرحلة الفقر المائى طبقا للمعايير الدولية

السيسي: لقاء مع رئيس وزراء إثيوبيا بموسكو لاستكمال مفاوضات سد النهضة

السيسي: لقاء مع رئيس وزراء إثيوبيا بموسكو لاستكمال مفاوضات سد النهضة

السيسى للمصريين: التحدى الحقيقى هو تماسك الشعب وعدم الخروج على الدولة

السيسى للمصريين: التحدى الحقيقى هو تماسك الشعب وعدم الخروج على الدولة

الرئيس السيسى: "لما البلد انكشف ضهرها فى 2011 اتبنى سد النهضة"

الرئيس السيسى: "لما البلد انكشف ضهرها فى 2011 اتبنى سد النهضة"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة