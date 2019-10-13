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وزير التغير المناخى الإماراتى يحضر حفل السفارة الإسبانية بمناسبة اليوم الوطنى

الأحد، 13 أكتوبر 2019 09:43 م
وزير التغير المناخى الإماراتى يحضر حفل السفارة الإسبانية بمناسبة اليوم الوطنى حفل السفارة الإسبانية بمناسبة اليوم الوطنى
وكالات

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حضر الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي و البيئة بدولة الإمارات، مساء اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه ألفاريز بارثي أنطونيو سفير المملكة الإسبانية لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية،  حضر الحفل سعيد عبدالله القمزي مدير ادارة شؤون الزيارات بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة إلى جانب عدد من رجال الأعمال الإسبان وأفراد الجالية الإسبانية المقيمة بالإمارات.

و ألقى السفير ألڤاريز كلمة بهذه المناسبة أشاد فيها بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وإسبانيا و أكد سعي بلاده الدائم لتطويرها على المستويات كافة.


اسبانيا

اليوم الوطنى فى اسبانيا

وزير اماراتى

وزير التغير المناخى الاماراتى

حفل السفارة الاسبانيه فى الامارات

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