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هل يمكن أن يؤدي الجفاف إلى الإصابة بمرض السكر ؟

الأحد، 13 أكتوبر 2019 02:00 م
هل يمكن أن يؤدي الجفاف إلى الإصابة بمرض السكر ؟
كتبت فاطمة ياسر

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الشعور بالجفاف من الأمور المؤرقة التي يتعرض لها الكثيرون، وقد تكون من الأسباب للإصابة بالعديد من الأمراض نتيجة لقلة نسبة الماء بالجسم، وخلال هذا التقرير سنتعرف على علاقة الجفاف بالإصابة بمرض السكر، وذلك وفقا لموقع " Everydayhealth ".

وعندما لا يحصل الجسم على كفايته من الماء لا يقوم بضخ كمية الدم إلى القلب زالمخ والكلي أي لجميع أعضاء الجسم، فلا يستطيع الجسم علي القيام بدورة بشكل جيد هذا ما أكدته الدكتورة روبرت رزا متخصصة في الغدد الصماء، وهذا هو السبب الذي يجعل الجفاف  يرتبط بأمراض  معينة كأمراض الكلى المزمنة وأمراض القلب.

 

أما بالنسبة للأشخاص المصابون في الأصل بمرض السكر فإصابتهم بالجفاف تزيد من تعرضهم لإنخفاض نسبة ضغط الدم وتعرضهم للتوتر والقلق وهذا الأمر يتسبب في ارتفاع نسبه السكر في الدم نتيجة لإفراز هرمون بافراز الإيبينيفرين والإيبينيفرين الخاصين بالتوتر.

ووجدت دراسة نشرت في أكتوبر 2016 في مجلة Diabetologia أن الحمض الكيتوني السكري المتكرر يتسبب في الإصابة بمضاعفات خطيرة، والتي تهدد حياة الشخص، وهذا الأمر يرجع للتعرض الدائم للجفاف.

هنا يجب طرح سؤال هام وهو هل يمكن أن يؤدي الجفاف إلى الإصابة بمرض السكري؟..نعم لأنه يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم، وهذا الأمر يزيد من فرص الإصابة بالمرض.


الجفاف

علاقة الجفاف بمرض السكر

مرض السكر والجفاف

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