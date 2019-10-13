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نبيل القروى يعلن سبب فشله فى الانتخابات الرئاسية: حرمت من تكافؤ الفرص

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:22 م
نبيل القروى يعلن سبب فشله فى الانتخابات الرئاسية: حرمت من تكافؤ الفرص القروى
كتبت – هناء أبو العز

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علق نبيل القروى المرشح  للانتخابات الرئاسية عن حزب قلب تونس، خلال ندوة صحفية على فشله في الجولة الثانية أمام المرشح المستقل قيس سعيد، قائلًا أن "التاريخ سيذكر ما أراد تقديمه".

وبرر نبيل القروي فشله بحرمانه من مبدأ تكافؤ الفرص فى تصريحات صحفية نشرتها وسائل الإعلام المحلية، قائلا: "رغم الظروف التي مررت بها وتواجدي بالسجن، إلا انني حضرت المناظرة أمام المرشح  قيس سعيد".

وأضاف القروي: لم اتمكن من مقابلة أنصاري وشخصيات وطنية مثل منافسي قيس سعيد الذي تنقل للجهات والتقى أنصاره في حين طالتني أنا الإتهامات.
 

 
 
 
 

 


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