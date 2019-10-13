مصرع عامل لحام صعقا بالكهرباء أثناء لحام بوابة حديدية بالدقهلية

لقى عامل لحام خمسينى مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء لحام بوابة حديدية لأحد المنازل وتشغيل ماكينة اللحام التى أدت لصعقه بالتيار الكهربائى، الأمر الذى أدى إلى وفاته فى الحال .

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء سيد سلطان، مدير البحث الجنائى بالمديرية، ومأمور مركز نبروه بورود بلاغ من مستشفى نبروه للمركز يفيد بوصول " زكريا إبراهيم عيد " ، 50 عاما، عامل لحام، مقيم بدائرة مركز نبروه، جثة هامدة بإدعاء صعق تيار كهربائى .

بانتقال وحدة مباحث المركز قرر نجله شعبان زكرى إبراهيم، 19 عاما، أنه أثناء عمل والده بلحام بوابة حديدية خاصة بأحد المنازل وتشغيل ماكينة اللحام خاصته صعقه التيار الكهربائى، الأمر الذى أدى إلى وفاته، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك .

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة هو توقف عضلة القلب وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، وتم إيداع جثة المتوفى بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التى قررت بعد إجراء المعاينة والتحقيق التصريح بدفن جثمان المتوفى وتسليمه لذويه .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5083 لسنة 2019 م إداري مركز نبروه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .