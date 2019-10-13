مراسلة فرنسية بسوريا: العدوان التركى استهدفنا وتسبب فى إصابة ووفاة البعض

كتب : أحمد علوى

هاجمت قوات العدوان التركى مجموعة من المراسلين الفرنسيين المتواجدين فى شمال سوريا لمتابعة الضربات الجوية، وتسببت الهجمات فى إصابة البعض ووفاة أخرين.

وقالت ستيفان بيريز مراسلة تابعة لقناة فرانس2 الفرنسية، على حسابها على تويتر: "فى سوريا كنا ضمن قافلة من المدنيين الأكراد فى رأس العين، واستهدفتهم القوات التركية، والبعض من فريقنا بخير وآخرين ماتوا".

وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركى على الأراضى السورية، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.

وكانت وزارة الخارجية المصرية، قد أدانت فى وقت سابق، العدوان التركى على سوريا، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة. كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولى.