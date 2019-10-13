محافظ بنى سويف يوافق على تعيين 18 من أسر شهداء ومصابى العمليات الحربية

بنى سويف - هانى فتحى

أصدر المستشار هانى عبد الجابر، محافظ بنى سويف 6 قرارات أرقام "1785، 1786، 1787، 1788، 1789، 1790" لسنة 2019 بشأن الموافقة على تعيبن عدد 18 من أسر شهداء ومصابى العمليات الحربية والأمنية بديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات، وذلك بناء على مذكرة الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة وعلى كتاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وقرار اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2804 لسنة 2017 بشأن شغل الوظائف العامة للمصابين فى العمليات الحربية والأمنية ومصابي الثورة والمحاربين القدماء وذويهم وأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية.

وشملت القرارات تعيين كل من "محمود جمعة سيد عبدالله، محمد رجب كامل يسن،محي الدين محمد كامل محمد، رمضان لطفي رمضان مصطفى" بديوان عام المحافظة،وتعيين كل من "أحمد رفعت عيد قرني ،عصام عبد الهادي فتحي سيد، محمد جمال ممدوح جندي،محمد أحمد عبد العزيز كامل" بمديرية الزراعة ،وتعيين كل من "أحمد محمد جودة على سعيد، محمود حسن فرج محمد" بمديرية التموين، وتعيين" بلال شعبان كمال الدين ذكي ،جابر حمادة محمد حسن ،جمعة وهيب طه علي، رجب صلاح سعيد صالح، أيمن عبد الفهيم بكري عبد الفهيم، ربيع ربيع علي محمد" بمديرية الصحة،وتعيين" محمد عيد درويش عبود" بمديرية التربية والتعليم ، وتعيين " محمد أحمد إبراهيم أحمد" بمديرية الإسكان.

وتوجه محافظ بني سويف بالتهنئة للمعينين من أسر شهداء ومصابي العمليات الحربية والامنية، الذي ضحوا بأغلى ما يملكون في سبيل الدفاع عن الوطن، مؤكدا على أن الدولة تقدر تضحيات الشهداء من القوات المسلحة والشرطة ولا تتدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الرعاية والاهتمام بأسر الشهداء وذويهم.