محافظ الإسكندرية يكلف بالبدء فى تنفيذ تقنية "مايكروسرفيس" لمعالجة أعمال الرصف

الاسكندرية - جاكلين منير

كلف الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، مدير مديرية الطرق بالتنسيق مع رؤساء الأحياء بالبدء فى تحديد مربع بكل حى ليتم وضع طبقة أسفلت سطحية معالجة بتقنية "مايكروسرفيس"، مؤكدا على أن يتم البدء بمربع الابضاى بحى غرب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى الذى عقده المحافظ اليوم، لمتابعة أعمال تنفيذ الخطة الاستثمارية والموقف التنفيذى للرصف للعام المالى الحالى على مستوى المحافظة بالشوارع الرئيسية والجانبية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة كاملة لرفع كفاءة الطرق بالمحافظة والتى تساهم فى تحقيق الأمن والسلامة وإنسياب الحركة المرورية.

وأشار بيان صادر اليوم، الى أن المحافظ تابع نسب تنفيذ خطة الرصف على مستوى الأحياء، مؤكدا علي رؤساء الأحياء بالمتابعة اليومية لأعمال الرصف التى تتم بأحيائهم لضمان جودة الرصف وإلتزامها بالمواصفات والتوقيتات المحددة، والتنسيق مع مديرية الطرق لإزالة أى عقبات قد تواجه أعمال الرصف، مشددًا عليهم عدم السماح بأى تقصير من قبل المقاولين المنفذين للمشروعات.

واستعرضت مديرية الطرق، ما تم من أعمال الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى علي مستوي أحياء المحافظة، بحضور أحمد جمال، نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيونى، السكرتير العام بالمحافظة، المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق بالمحافظة، ورؤساء الأحياء.

وتعد المعالجة السطحية "المايكروسرفيس" عبارة عن طبقة اسفلتية رقيقة وتتحول من الحالة الشبة سائلة إلى طبقة قوية خلال ساعة، ويستخدم عادة كمعالج فى حالات الصيانة الوقائية، وهو يستخدم عادة كمعالجة لسطح الأسفلت وتحسين معامل الاحتكاك ولزيادة عمر طبقات الرصف مع تحقيق وفر اقتصادى، كما أنه يسهل تنفيذه بسرعة.

من جهة أخرى كلف الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية مسئولى النظافة والرصد البيئى ورؤساء الأحياء بشن حملة مكبرة على مستوى المحافظة لمتابعة النباشين والبؤر السوداء والنقاط الساخنة لأماكن تجمع القمامة والمخلفات للقضاء عليها في أسرع وقت ممكن، علاوة على تكليف مسئولي شركة نهضة مصر للخدمات البيئية بوضع خطة لإصلاح صناديق القمامة خلال 3 شهور على مستوى الإسكندرية، فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخالفي شروط التعاقد بالجمعيات المتعاقد معها.

وشدد المحافظ على ضرورة إصلاح وصيانة كافة النوافير بالحدائق والميادين، فضلا عن تكثيف أعمال تهديب الأشجار والنخيل وإزالة مخلفات الحدائق من جوانب الطريق والجزيرة الوسطى خاصة بمداخل المدينة والطرق الرئيسية بها ، وكذا تكثيف أعمال رفع القمامة بمعدات الأحياء ، ورفع مخلفات الهدم والبناء وتجريف الأتربة خاصة بأطراف المدينة، وجمع المخلفات من حرم الترام ، فضلا عن تكثيف أعمال رفع القمامة من المناطق ذات الكثافة السكانية والمرورية المرتفعة.

على الصعيد ذاته، استعرض مسئولى الرصد البيئى والنظافة وتجميل المدينة، تقارير أعمال النظافة خلال الأسابيع السابقة، من الوضع داخل المحطات الوسيطة حيث تم بها حملة تنظيف وتطهير كاملة، وعمل الصيانة اللازمة لمراكز المعالجة، وكذا استمرار أعمال دهان الكناتر والحاويات وأعمال الإحلال والإصلاح بها، وتجريف الأتربة، والكنس الآلى وغسيل الشوارع، والجمع المنزلى ومن أسفل العقارات والجمع بالصفارة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى لمناقشة أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة بالثغر، بحضور أحمد جمال نائب المحافظ واللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد، والمهندس أسامة الخولى نائب رئيس شركة نهضة مصر لأعمال النظافة، ومسئولى الرصد البيئى، والحدائق وتجميل المدينة، ورؤساء الأحياء.