فوائد زبدة الشيا على بشرتك وشعرك

كتبت نهير عبد النبى

زبدة الشيا واحدة من الطرق الطبيعية التى تساعد فى علاج العديد من مشاكل البشرة والشعر، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على ترطيب البشرة والوقاية من الأمراض.

ووفقا لما ذكره موقع wellnessmama فإن هناك فوائد عديدة لتناول زبدة الشيا وهى:

فوائد زبدة الشيا على البشرة



1: تحتوى زبدة الشيا على بعض المواد التى تعمل على ترطيب البشرة والوقاية من الالتهابات.

2: تحارب زبدة الشيا علامات الشيخوخة والتجاعيد وخطوط البشرة، لذلك ينصح بوضعها على البشرة يوميا قبل النوم.

3: تحتوى زبدة الشيا على مواد مطهرة ومضادة للالتهاب تعمل على تطهير الجروح والتئام الجروح.

4: تقضى على علامات التمدد التى تظهر عند النساء الحوامل.

5: لها دور فعال فى علاج الحروق والجروح التى تترك أثر على البشرة.

6: تحتوى زبدة الشيا على مواد مرطبة تعمل على علاج تشققات القدمين وجفاف اليدين والبشرة.

7: تعتبر زبدة الشيا من الطرق الطبيعية التى تحارب حب الشباب وتحد من ظهوره مره أخرى على البشرة.

فوائد زبدة الشيا على الشعر



1: تحتوى زبدة الشيا على بعض الخصائص التى تعزز فروة الرأس وتساعد على ترطيبه وعلاجه من الجفاف والتلف.

2: تعالج التهابات فروة الرأس وتحميه من الحكة وقشرة الشعر.

3: تقوى بصيلات الشعر وتساعد على نموه ووقايته من التساقط والتلف.

وينصح بخلط زبدة الشيا مع زيت جوز الهند والزيتون وبعض الزيوت الأخرى التى تساعد على تنعيم الشعر، وذلك بتطبيقه على الشعر لمدة ساعة ثم غسله بالمياه الفاترة.