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ازاى تخلى بشرتك دايما صافية ومن غير حب الشباب؟

السبت، 12 أكتوبر 2019 04:00 ص
ازاى تخلى بشرتك دايما صافية ومن غير حب الشباب؟ حب الشباب -صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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حب الشباب واحد من المشاكل الجلدية التى يعانى منها الكثيرون.

 

وتؤثر على البشرة وتترك أثر بقع داكنة وبثور فى البشرة، لذلك ذكر موقع thehealthy بعض النصائح التى يجب اتباعها للحفاظ على نضارة وجمال البشرة ووقايتها من حب الشباب وهى:

1:ينصح بالاهتمام بنظافة البشرة وغسلها باستمرار وذلك للتخلص من الدهون والزيوت المتراكمة بها والتى تسبب ظهور حب الشباب، وينصح باستخدام غسول مناسب للبشرة.

2:الابتعاد عن تناول الأطعمة الحارة والمقلية بالزيوت حتى لا تزيد من ظهور حب الشباب ومنها المخللات والتوابل.

3:الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة البشرة.

4:تجنب تناول المشروبات الكحولية والقهوة، حيث تسبب ظهور حب الشباب على البشرة.

5:الابتعاد عن تناول منتجات الألبان مثل الزبادى والحليب والآيس كريم والألبان المجمدة التى تزيد من ظهور حب الشباب.

6:الحد من تناول الحلويات التى تحتوى على نسبة عالية من السكر.

7: الإكثار من شرب المياه ، فتعتبر المياه من أفضل الطرق للحفاظ على صحة البشرة وحمايتها من حب الشباب  والبقع الداكنة.

 

 


حب الشباب

البشرة

نقاء البشرة

الحبوب

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