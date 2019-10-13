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فنزويلا: رئيس جواتيمالا خالف قواعد البروتوكول المتبعة مع رؤساء الدول

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:00 ص
فنزويلا: رئيس جواتيمالا خالف قواعد البروتوكول المتبعة مع رؤساء الدول نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا
كاراكاس /أ ش أ/

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أعلنت فنزويلا، أن قرارها بمنع رئيس جواتيمالا المنتخب اليخاندرو جياماتى من دخول أراضيها يرجع إلى مخالفته "قواعد البروتوكول بالنسبة لرؤساء الدول خلال زياراتهم لفنزويلا".

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن المسئولين فى كاراكاس أوضحوا أن جياماتى وصل صباح اليوم على متن طائرة تجارية هبطت بأحد المطارات القريبة من كاراكاس، حيث كان يعتزم لقاء زعيم المعارضة خوان جويدو، مشيرين الى أن جياماتى شخصية معروفة، غير أنه لم يحضر إلى فنزويلا بهذه الصفة، حيث وصل إلى البلاد بجواز سفر إيطالى على أنه سائح يقوم بزيارة خاصة لفنزويلا.

من جانبه، أكد جياماتى - فى تدوينة عبر موقع التدوينات المصغرة (تويتر) - أن السلطات الفنزويلية قامت فور وصوله باقتياده إلى البوابة ومنها إلى الطائرة العائدة إلى (جواتيمالا سيتي)، مشيرا إلى أنه كان يعتزم دعوة زعيم المعارضة الفنزويلى خوان جويدو لحضور مراسم تنصيبه رسميا كرئيس لجواتيمالا فى الرابع عشر من شهر يناير القادم.

 


فنزويلا

أخبار فنزويلا

رئيس جواتيمالا

البروتوكول

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