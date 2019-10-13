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ضبط عنصر إجرامى بحوزته حشيش فى مداهمات أمنية بمنطقة السحر والجمال

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:34 ص
ضبط عنصر إجرامى بحوزته حشيش فى مداهمات أمنية بمنطقة السحر والجمال حشيش-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى إستهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكاناً لترويج المواد المخدرة.
 
أسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان عن ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية، لاتجاره فى المواد المخدرة متخذاً من المدينة مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى ، وبحوزته (150جرام لمخدر الحشيش – سلاح أبيض - مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى الإستمرار فى بذل المزيد من الجهود لإستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.
 

السحر والجمال

حشيش

مخدرات

البؤر الاجرامية

مداهمات امنية

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